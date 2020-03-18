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Пандемия коронавируса ,  
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Меркель назвала вирус самым серьезным вызовом со времен Второй мировой

Канцлер Германии в обращении к нации призвала немцев к единству и солидарности и заверила, что правительство делает все для смягчения последствий коронавируса для экономики
Ангела Меркель (Фото: Steffen Kugler / Global Look Press)

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем обращении к нации призвала людей серьезно отнестись к мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Die Welt.

«Наше представление о нормальности, общественной жизни и социальном взаимодействии в настоящее время проходит проверку, как никогда ранее, — сказала она. — С момента объединения Германии, нет, со времен Второй мировой войны для нашей страны не было таких серьезных вызовов, где так важна наша общая солидарность».

Вакцины против коронавируса еще нет, поэтому важно сделать все, чтобы замедлить распространение инфекции и «выиграть время» для исследований и разработки лекарства, заявила Меркель. Система здравоохранения в Германии, «возможно, одна из лучших в мире», однако больницы в стране были бы полностью перегружены, если в них за короткое время поступит много заболевших COVID-19 пациентов, добавила она. Именно поэтому нужно сократить риск заражения, что требует серьезных ограничений.

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Канцлер Германии заявила, что правительство «делает все возможное, чтобы смягчить экономические последствия и сохранить рабочие места». Также она заверила, что из-за введенных ограничений перебоев с поставками продуктов не будет и необходимости запасаться ими нет.

Меркель призвала немцев ограничить личное общение и пользоваться альтернативными способами — Skype, телефон, электронная почта. «Мы демократия. Мы живем не по принуждению... Это исторически важная задача, с которой мы можем только вместе справиться», — заключила она.

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По данным SCMP, по состоянию на 18 марта в Германии подтверждено 8,1 тыс. случаев заражения COVID-19. Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер допустил, что уже к концу весны это число может вырасти до 10 млн. По его мнению, пандемия коронавирусной инфекции может затянуться на два года.

В Германии отменены массовые мероприятия, закрыты образовательные, культурные, развлекательные учреждения, школы и детские сады. Власти также решили закрыть границу с Австрией, Францией и Швейцарией.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Германия, Ангела Меркель, коронавирус
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