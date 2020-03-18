В ФРГ заявили об угрозе роста числа заражений коронавирусом до 10 млн

По оценке главы Института Роберта Коха, столько больных COVID-19 может появиться в Германии через два-три месяца

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Уже к концу весны число заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в одной только Германии может вырасти до 10 млн, предупредил глава Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI, одно из центральных научно-исследовательских учреждений ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер.

По его словам, за последние сутки число зараженных в Германии увеличилось на 1 тыс., до 8198 человек, однако эпидемия только начинается.

«У нас экспоненциальный рост. Мы в начале эпидемии, которая будет продолжаться многие недели и месяцы», — заявил Вилер (цитата по Welt).

В связи с быстрым распространением инфекции глава RKI призвал к строгому соблюдению мер гигиены и правил социального дистанцирования. Эти меры необходимы, что разорвать цепочки заражений и замедлить расширение эпидемии.