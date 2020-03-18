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Пандемия коронавируса ,  
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В ФРГ заявили об угрозе роста числа заражений коронавирусом до 10 млн

По оценке главы Института Роберта Коха, столько больных COVID-19 может появиться в Германии через два-три месяца
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Уже к концу весны число заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в одной только Германии может вырасти до 10 млн, предупредил глава Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI, одно из центральных научно-исследовательских учреждений ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер.

По его словам, за последние сутки число зараженных в Германии увеличилось на 1 тыс., до 8198 человек, однако эпидемия только начинается.

«У нас экспоненциальный рост. Мы в начале эпидемии, которая будет продолжаться многие недели и месяцы», — заявил Вилер (цитата по Welt).

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В связи с быстрым распространением инфекции глава RKI призвал к строгому соблюдению мер гигиены и правил социального дистанцирования. Эти меры необходимы, что разорвать цепочки заражений и замедлить расширение эпидемии.

«Если мы не будем делать это постоянно, возможно, что через два-три месяца у нас заразится до 10 млн человек», — предупредил Вилер (цитата по Spiegel).

Глава RKI также отметил, что об эффективности введенных властями ограничительных мер можно будет судить примерно через две недели, и выразил сомнение в том, что эти меры смогут оставаться в силе в долгосрочной перспективе.

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17 марта Вилер предупредил, что пандемия COVID-19 может продолжаться до двух лет в зависимости от скорости разработки вакцины, а также от того, как скоро достаточно людей переболеет и приобретет иммунитет.  Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что COVID-19 могут заразиться до 70% жителей страны.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Германия, коронавирус
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