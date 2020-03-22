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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали об ультиматуме Макрона Джонсону из-за коронавируса

Президент Франции пригрозил премьеру Британии закрыть границу между их странами, если Лондон не предпримет действий для сдерживания распространения коронавируса. После этого Британия ограничила работу ресторанов и пабов
Фото: Julian Finney / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране под давлением президента Франции Эмманюэля Макрона. Последний поставил ему ультиматум, пригрозив закрыть границу между Францией и Британией. Об этом сообщила французская Liberation со ссылкой на источники в офисе президента.

По их информации, Макрон был недоволен тем, что Британия не предпринимает действия для сдерживания распространения вируса. «Мы вынуждены были явно пригрозить ему для того, чтобы заставить наконец пошевелиться», — рассказал источник издания, имея в виду Джонсона.

Как пишет Liberation, после того как Франция запретила бы въезд с территории королевства, такие же меры приняли бы остальные европейские страны, «что стало бы очень плохой новостью для британской экономики и политики».

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Как говорится в статье, ультиматум был поставлен в пятницу, и только после этого власти Британии решили закрыть места скопления людей, в том числе спортзалы, театры, развлекательные центры и пабы. «Так мы сможем защитить NHS (Национальную службу здравоохранения. — РБК) и спасти жизни», — написал Джонсон после этого в своем Twitter-аккаунте.

По данным South China Morning Post на 22 марта, в Британии зафиксировано более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Всего в стране умерли 233 человека. Она находится на десятом месте в мире по количеству выявленных случаев заражения, сообщает SCMP.

16 марта президент Франции объявил о том, что в стране вводятся ограничения на перемещения людей сроком на две недели. Президент попросил граждан выходить из дома только по необходимости, например за продуктами или в аптеку.

Макрон также анонсировал закрытие на 30 дней внешних границ Шенгенской зоны, а также тех государств, которые в нее не входят, но являются членами Евросоюза. Мера начала действовать с 17 марта.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Эмманюэль Макрон, Борис Джонсон
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