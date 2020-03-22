СМИ узнали об ультиматуме Макрона Джонсону из-за коронавируса

Президент Франции пригрозил премьеру Британии закрыть границу между их странами, если Лондон не предпримет действий для сдерживания распространения коронавируса. После этого Британия ограничила работу ресторанов и пабов

Фото: Julian Finney / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране под давлением президента Франции Эмманюэля Макрона. Последний поставил ему ультиматум, пригрозив закрыть границу между Францией и Британией. Об этом сообщила французская Liberation со ссылкой на источники в офисе президента.

По их информации, Макрон был недоволен тем, что Британия не предпринимает действия для сдерживания распространения вируса. «Мы вынуждены были явно пригрозить ему для того, чтобы заставить наконец пошевелиться», — рассказал источник издания, имея в виду Джонсона.

Как пишет Liberation, после того как Франция запретила бы въезд с территории королевства, такие же меры приняли бы остальные европейские страны, «что стало бы очень плохой новостью для британской экономики и политики».

Как говорится в статье, ультиматум был поставлен в пятницу, и только после этого власти Британии решили закрыть места скопления людей, в том числе спортзалы, театры, развлекательные центры и пабы. «Так мы сможем защитить NHS (Национальную службу здравоохранения. — РБК) и спасти жизни», — написал Джонсон после этого в своем Twitter-аккаунте.