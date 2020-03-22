Эксперты назвали необходимые для приостановки работы метро процедуры

О том, что отсутствие движения поездов не сказывается на состоянии системы метрополитена, заявил и эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства (ERA) Роман Мюнге. По его мнению, технических препятствий для закрытия метро нет, а уменьшение воздухообмена можно компенсировать за счет вентиляционных камер.

«Другое дело, никому в голову не придет закрывать общественных транспорт, потому что это вызовет полный коллапс в городе», — отметил он. Закрытие метро является важным «политическим шагом» — даже во время Великой отечественной войны оно было закрыто всего на один день для минирования, добавил Мюнге. «Метрополитен — это неотъемлемая транспортная составляющая города: закройте метро, и вы можете начинать проводит эвакуацию в Москве, как, впрочем, и в любом другом городе», — заключил эксперт.

Врач-эксперт Тимур Пестерев, в свою очередь, отметил, что новые меры по борьбе с эпидемией будут вводиться с опорой на статистику по заболеванию. «С учетом того, что количество заболевших и скорость распространения в России не столь велики, те меры, которые приняты сейчас властями, достаточны. Естественно, больше заболевших и больше смертей — жестче меры», — заключил он.

О том, что в ближайшее время в Москве могут ввести режим чрезвычайной ситуации и остановить работу общественного транспорта, в частности метро, ранее со ссылкой на источники, близкие к мэрии и правительству, сообщили «Ведомости». После публикации материала в оперативном опровергали информацию о закрытии Москвы на карантин.

Собянин, в свою очередь, сообщения о закрытии московского метро назвал чушью и глупостями. По его словам, чтобы «все сети были в надлежащем состоянии», поезда должны регулярно ходить и прокачивать воздух. Если же метро закроется, его нужно будет «полгода восстанавливать», пояснил мэр.

Как сообщили власти, коронавирус уже повлиял на работу московского транспорта. По данным профильного департамента, со 2 по 19 марта количество поездок в московском метрополитене снизилось почти на треть. Также москвичи стали реже пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями — падение составило 24%, а также такси и каршерингом — падение 10–15%.

По последним данным, в России известно о 306 заразившихся коронавирусом, 137 из которых находятся в Москве. На фоне эпидемии в столице ввели ряд ограничений. В частности, в помещениях запрещены массовые собрания численностью более 50 человек, а все прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу должны пробыть в самоизоляции 14 дней.