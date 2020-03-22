Эксперты назвали необходимые для приостановки работы метро процедуры
Закрыть московское метро вполне возможно, сообщил РБК эксперт межрегиональной общественной организации «Город и транспорт» Владимир Свириденков.
По его словам, необходимости в том, чтобы поезда постоянно ходили и тем самым обеспечивали техническую устойчивость метро, нет. Ранее об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметивший, что в случае простоя работу подземки потом придется восстанавливать полгода.
«Метро может работать без движения поездов, при этом никакого восстановления после этого не потребуется. Другое дело, совсем закрыть, всех работников отправить в отпуск, выключить все системы и приборы — такого делать ни в коем случае делать нельзя», — отметил Свириденков. Он указал, что хотя бы для откачки воды в метро должны работать водоотливные установки. «Чуть в меньшей степени необходимо поддерживать работу системы вентиляции, так как из-за повышенной влажности металлические устройства могут перестать работать», — сказал эксперт.
Он отметил, что в связи с карантином закрывалось метро в китайском Ухане, сейчас из-за коронавируса движение поездов приостановлено в Киеве, Харькове, Днепропетровске и Ташкенте. «Также зачастую в мире закрываются большие участки метро для выполнения каких-то ремонтных работ на полгода или год, особенно в тех городах, где достаточно старые системы метрополитена, и в этом ничего необычного нет» — добавил Свириденков. Также он напомнил, что в Москве из-за ремонта сейчас закрыто движение поездов на Некрасовской линии.