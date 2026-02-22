 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
В России с 1 марта заработает регистр беременных

Сюжет
Новые законы в России
За состоянием женщин, родивших ребенка, будут следить в рамках регистра отдельных болезней. Минздрав будет отслеживать исход беременности. На учете также оказались граждане с больной печенью, пострадавшей от алкоголя
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Регистр с данными беременных граждан запустят в России с 1 марта в рамках федерального учета жителей с отдельными заболеваниями, это следует из приложения к постановлению правительства.

Так, в регистре будут храниться сведения о постановке на учет женщины, наличии критических состояний, исходе беременности, а также о выявлении у ребенка врожденных аномалий.

В регистре будут собираться данные о беременных, которые встали на учет в срок до 12 недель: «Сведения о пациентах, которым оказывается медицинская помощь по профилю «акушерство и гинекология» в связи с беременностью: дата постановки на учет по беременности и срок беременности на дату постановки на учет».

Минздрав утвердил новый порядок медпомощи беременным и роженицам
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Кроме сведений о пациентах, «которым оказывалась медицинская помощь по профилю «акушерство и гинекология» в связи с беременностью», в регистре собираются данные о гражданах с болезнями:

  • сахарный диабет;
  • стенокардия;
  • психические расстройства или расстройства поведения;
  • нарушения ритма и проводимости;
  • новообразования in situ и злокачественные новообразования;
  • острый коронарный синдром, острый или повторный инфаркт миокарда;
  • кардиомопатия;
  • сердечная недостаточность;
  • болезнь печени, включая алкогольную этиологию;
  • острое нарушение мозгового кровообращения;
  • наличие сердечных имплантантов.

В Москве осенью внедрили цифровой сервис для мониторинга женского здоровья — «Регистр беременных», призванный рассчитывать индивидуальные вероятности осложнений на основе анамнеза и анализов женщин. В нем автоматически собираются ключевые данные по каждой пациентке: срок и триместр, дата последнего визита, госпитализации, обращения в скорую за последние трое суток.

Алгоритмы ЕМИАС рассчитывают индивидуальные риски с учетом возраста, анамнеза и результатов анализов, а информация о беременности, установленной узким специалистом, становится доступна акушеру‑гинекологу для оперативного приглашения на прием.

О планах запустить федеральный регистр 1 марта 2026 года сообщала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе первого заседания Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
беременность регистрация Минздрав Татьяна Голикова
Татьяна Голикова фото
Татьяна Голикова
политик, вице-премьер России
9 февраля 1966 года
