В России с 1 марта заработает регистр беременных
Регистр с данными беременных граждан запустят в России с 1 марта в рамках федерального учета жителей с отдельными заболеваниями, это следует из приложения к постановлению правительства.
Так, в регистре будут храниться сведения о постановке на учет женщины, наличии критических состояний, исходе беременности, а также о выявлении у ребенка врожденных аномалий.
В регистре будут собираться данные о беременных, которые встали на учет в срок до 12 недель: «Сведения о пациентах, которым оказывается медицинская помощь по профилю «акушерство и гинекология» в связи с беременностью: дата постановки на учет по беременности и срок беременности на дату постановки на учет».
Кроме сведений о пациентах, «которым оказывалась медицинская помощь по профилю «акушерство и гинекология» в связи с беременностью», в регистре собираются данные о гражданах с болезнями:
- сахарный диабет;
- стенокардия;
- психические расстройства или расстройства поведения;
- нарушения ритма и проводимости;
- новообразования in situ и злокачественные новообразования;
- острый коронарный синдром, острый или повторный инфаркт миокарда;
- кардиомопатия;
- сердечная недостаточность;
- болезнь печени, включая алкогольную этиологию;
- острое нарушение мозгового кровообращения;
- наличие сердечных имплантантов.
В Москве осенью внедрили цифровой сервис для мониторинга женского здоровья — «Регистр беременных», призванный рассчитывать индивидуальные вероятности осложнений на основе анамнеза и анализов женщин. В нем автоматически собираются ключевые данные по каждой пациентке: срок и триместр, дата последнего визита, госпитализации, обращения в скорую за последние трое суток.
Алгоритмы ЕМИАС рассчитывают индивидуальные риски с учетом возраста, анамнеза и результатов анализов, а информация о беременности, установленной узким специалистом, становится доступна акушеру‑гинекологу для оперативного приглашения на прием.
О планах запустить федеральный регистр 1 марта 2026 года сообщала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе первого заседания Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски