В России с 1 марта заработает регистр беременных

За состоянием женщин, родивших ребенка, будут следить в рамках регистра отдельных болезней. Минздрав будет отслеживать исход беременности. На учете также оказались граждане с больной печенью, пострадавшей от алкоголя

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Регистр с данными беременных граждан запустят в России с 1 марта в рамках федерального учета жителей с отдельными заболеваниями, это следует из приложения к постановлению правительства.

Так, в регистре будут храниться сведения о постановке на учет женщины, наличии критических состояний, исходе беременности, а также о выявлении у ребенка врожденных аномалий.

В регистре будут собираться данные о беременных, которые встали на учет в срок до 12 недель: «Сведения о пациентах, которым оказывается медицинская помощь по профилю «акушерство и гинекология» в связи с беременностью: дата постановки на учет по беременности и срок беременности на дату постановки на учет».

Кроме сведений о пациентах, «которым оказывалась медицинская помощь по профилю «акушерство и гинекология» в связи с беременностью», в регистре собираются данные о гражданах с болезнями:

сахарный диабет;

стенокардия;

психические расстройства или расстройства поведения;

нарушения ритма и проводимости;

новообразования in situ и злокачественные новообразования;

острый коронарный синдром, острый или повторный инфаркт миокарда;

кардиомопатия;

сердечная недостаточность;

болезнь печени, включая алкогольную этиологию;

острое нарушение мозгового кровообращения;

наличие сердечных имплантантов.

В Москве осенью внедрили цифровой сервис для мониторинга женского здоровья — «Регистр беременных», призванный рассчитывать индивидуальные вероятности осложнений на основе анамнеза и анализов женщин. В нем автоматически собираются ключевые данные по каждой пациентке: срок и триместр, дата последнего визита, госпитализации, обращения в скорую за последние трое суток.

Алгоритмы ЕМИАС рассчитывают индивидуальные риски с учетом возраста, анамнеза и результатов анализов, а информация о беременности, установленной узким специалистом, становится доступна акушеру‑гинекологу для оперативного приглашения на прием.

О планах запустить федеральный регистр 1 марта 2026 года сообщала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе первого заседания Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики.