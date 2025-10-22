 Перейти к основному контенту
В Москве внедрили новые цифровые сервисы для мониторинга здоровья женщин

Сюжет
Новости Москвы
В рамках столичной системы ЕМИАС заработали два новых цифровых сервиса для мониторинга женского здоровья — «Регистр беременных» и «Диспансерное наблюдение». Они призваны помочь врачам заранее выявлять риски, быстрее принимать решения и системно вести пациенток в женских консультациях и центрах женского здоровья. Об этом рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, внедряемые сейчас в столичном здравоохранении цифровые инструменты сокращают время на поиск данных, убирают бумажную работу и позволяют предиктивно реагировать на риски. «Такой персонализированный подход мы расширяем и на сферу женского здоровья, — продолжила Ракова. — Теперь вся ключевая информация, связанная с диспансерным наблюдением пациенток и в части ведения беременности, автоматически собирается в новых цифровых сервисах ЕМИАС».

Так, «Регистр беременных» рассчитывает индивидуальные вероятности осложнений на основе анамнеза и анализов, а «Диспансерное наблюдение» показывает обновляющиеся в реальном времени данные о состоянии пациенток, что повышает качество медицинского сопровождения.

«Диспансерное наблюдение» также агрегирует сведения о женщинах, которым требуется наблюдение, и тех, кто снят с него, по трем реестрам: «Обратить внимание», «На наблюдении» и «Сняты с наблюдения». Врачи видят число пациенток в каждой группе, диагнозы и могут формировать списки по фильтрам для адресной работы. Решение о постановке на диспансерное наблюдение принимается участковым акушером‑гинекологом на основе данных из электронной медкарты (ЭМК), включая протоколы осмотров, выписные эпикризы и другие документы. При недостатке сведений пациентку направляют на дообследование для уточнения диагноза и тактики ведения.

«Регистр беременных» автоматически собирает ключевые данные по каждой пациентке: срок и триместр, дату последнего визита, госпитализации, обращения в скорую за последние трое суток. Алгоритмы ЕМИАС рассчитывают индивидуальные риски с учетом возраста, анамнеза и результатов анализов, а информация о беременности, установленной узким специалистом, становится доступна акушеру‑гинекологу для оперативного приглашения на прием.

Теги
ЕМИАС инновации в медицине беременность здравоохранение Москва Анастасия Ракова
