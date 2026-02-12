Минздрав утвердил новый порядок медпомощи беременным и роженицам
Минздрав утвердил новый порядок оказания медицинской помощи беременным и роженицам, сообщил журналистам главный внештатный специалист ведомства по акушерству Владимир Климов.
«В новый порядок внесено значимое количество изменений, направленных на повышение качества и безопасности оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам», — отметил он.
В частности, речь идет о проведении пренатального скрининга III триместра беременности с целью диагностики пороков развития плода, крупного или маловесного плода, нарушения маточно-плацентарного кровотока.
«По итогам пренатального скрининга III триместра лечащим врачом при сроке гестации 36 — 37 недель устанавливается полный клинический диагноз, и определяется маршрутизация пациентки в медицинскую организацию для планового родоразрешения», — пояснил Климов.
Также расширены показания для консультаций и родов в медицинских учреждениях регионального уровня, что «позволяет повысить централизацию оказания медицинской помощи пациенткам группы высокого перинатального и акушерского риска, повысить доступность оказания медицинской помощи беременным с экстрагенитальной патологией, возможность их родоразрешения в многопрофильных медицинских организациях 3-го уровня, мониторинг состояния пациентки в удаленном режиме, проведения телемедицинских консультаций и маршрутизации пациенток с критическими акушерскими состояниями в наиболее подготовленные и оснащенные акушерские стационары».
В январе в Минздраве сообщили, что консультации беременных у смежных специалистов распределили по триместрам «с максимальным объемом обследования при постановке на учет по беременности».
Кроме того, для беременных предусмотрены два визита к психологу за период вынашивания ребенка, что позволит обеспечить социальную и психологическую адаптацию, подчеркнуть важные моменты беременности, подготовить женщину к родам, пояснили в ведомстве.
