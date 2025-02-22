Худрук «Ленкома» объяснил возвращение Дмитрия Певцова

Певцова пригласили в «Ленком», так как «атмосфера должна вернуться в дом», заявил худрук Панков. Ранее в театре сняли его портрет и отменили гастроли в спектакле «Все оплачено» в Санкт-Петербурге. Актер прослужил там более 30 лет

Владимир Панков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Решение о возвращении актера Дмитрия Певцова в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» принято после беседы с ним и обусловлено желанием «уравновесить конфликты», заявил агентству «Москва» художественный руководитель Владимир Панков.

«Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить. Атмосфера должна вернуться в дом. Мы не конфликтуем, идем дальше, создавая новый «Ленком», не забывая старый», — сказал он.

20 февраля Певцов сообщил, что Панков пригласил его вернуться в театр сначала в спектакль «Юнона и Авось», а после — в другие постановки худрука. В середине января портрет Певцова убрали из фойе «Ленкома». По мнению актера, это стало свидетельством того, что театр больше не нуждается в его услугах. В пресс-службе «Ленкома» связывали это решение с «негативными, неэтичными и не соответствующими действительности» заявлениями Певцова. Также во время гастролей в Санкт-Петербурге театр отказался от его участия в спектакле «Все оплачено».

«Ленком» основали в 1927 году как «Театр рабочей молодежи», в 1938-м он был переименован в «Московский государственный театр им. Ленинского комсомола». На протяжении 46 лет (1973–2019) художественным руководителем и главным режиссером театра являлся Марк Захаров. После его смерти «Ленкому» присвоили его имя. Директором с расширенными полномочиями назначили Марка Варшавера, а главным режиссером выбрали Алексея Франдетти. Последний объявил об уходе со своего поста в июне прошлого года.

Певцов прослужил в труппе «Ленкома» более 30 лет. Среди его ролей — Гамлет в одноименной постановке Глеба Панфилова, Фигаро в «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро», Треплев в «Чайке», Сталин в «Капкане», король Англии Генрих II в «Аквитанской львице» и другие. После смены руководства он говорил, что «театр прекратил свое существование, однако продолжал выступления. Последнее из них состоялось 24 ноября прошлого года, уточнял Певцов. Варшавер называл «большой ошибкой» работу актера в Госдуме с сентября 2021 года. Певцов является членом фракции «Новые люди» и первым зампредом комитета по культуре.

На фоне конфликта новым худруком «Ленкома» в конце января был назначен Панков, а директором — Дмитрий Берестов. Панков пообещал сохранить спектакли Захарова и не увольнять сотрудников.