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«Коммерсантъ» узнал о закрытии уголовного дела против Тесака

Известный националист скончался в СИЗО в сентябре 2020 года. Уголовное дело против него было прекращено по требованию родственников, которым так и не удалось выяснить обстоятельства смерти Тесака, сообщил адвокат
Максим&nbsp;Марцинкевич (Тесак)
Максим Марцинкевич (Тесак) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Мытищинской горсуд Московской области по просьбе родственников прекратил уголовное преследование националиста Максима Марцинкевича (Тесак), сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, ходатайство о прекращении уголовного преследования, которое было удовлетворено, подал отец Марцинкевича. В заявлении он согласился с прекращением уголовного преследования сына в связи с его смертью. Согласно законодательству, подобная мотивировка является нереабилитирующим обстоятельством — ранее родственники Тесака категорически отказывались от подобного варианта.

Как пояснил «Коммерсанту» адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи националиста, хотя следствие неоднократно предлагало родственникам прекратить его уголовное дело, их нынешний выбор не связан с этими предложениями. Адвокат отметил, что после того, как подмосковный суд в конце 2022 года, отклонил ходатайство родственников о том, чтобы дело в отношении Тесака рассматривалось посмертно с участием присяжных, его доверители «утратили интерес к процессу». Родственники в первую очередь были заинтересованы «выяснить в суде обстоятельства гибели Максима, но при проведении процесса одним судьей это полностью исключалось», подчеркнул защитник.

Марцинкевич был основателем националистической организации «Формат-18» (признана экстремистской организацией и запрещена в России). В рамках последней он организовал проект «Оккупай педофиляй», участники которого выискивали педофилов и устраивали показательные издевательства над ними, записывая это на видео. В августе 2014-го Тесака приговорили к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, а в 2018-м дали еще десять лет колонии строгого режима за нападение на людей.

В сентябре 2020 года тело Марцинкевича нашли в одной из одиночных камер следственного изолятора № 3 в Челябинске. Там заключенный находился перед отправкой в Москву, где должен был давать показания. По версии следствия, Марцинкевич покончил с собой, оставив «несколько предсмертных записок». В одной из них, опубликованной телеграм-каналом Mash, говорилось, что Марцинкевич просит прощения у администрации СИЗО за доставленные неудобства и просит передать часть личных вещей жене. Адвокат заключенного Иван Северович говорил, что националист заявил в предсмертной записке об отсутствии претензий к администрации СИЗО.

В декабре 2020 года стало известно еще об одной предсмертной записке Марцинкевича. В ней Тесак указывал, что убийств, в которых ранее признался, он не совершал, оговорив в показаниях себя и других лиц.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Тесак Максим Марцинкевич уголовное дело националист
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