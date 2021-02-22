Более 25% россиян выразили надежду на рост доходов в течение полугода

26% граждан рассчитывают на улучшение финансового положения в первом полугодии 2021-го. В первую очередь, это работники сферы услуг, по которым сильнее всего ударила пандемия

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более четверти россиян — 26% — рассчитывают, что в первой половине 2021 года их финансовое положение улучшиться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ и «Дом.РФ», пишут «Известия».

В январском опросе принимали участие 1,6 тыс. жителей из 50 регионов страны. По сравнению с началом пандемии, число оптимистично настроенных граждан увеличилось вдвое — в прошлом году на рост доходов рассчитывали 13% жителей.

По словам руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, сильнее всего на улучшение ситуации рассчитывают работники сферы услуг, которые сильнее остальных пострадали от последствий пандемии COVID-19. Гольдберг считает, что результаты опроса говорят о стабилизации экономической обстановки в России.

Как заявил «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов, в 2021 году не стоит ждать заметного роста доходов. Он напомнил, что доходы россиян падали с 2014 года, в 2017 году наметился небольшой рост, однако он был нивелирован последствиями пандемии. Поэтому экономика будет восстанавливаться в течение двух-трех лет, и к показателям 2019 года страна вернется только в 2023-2024 годах.