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Пандемия коронавируса ,  
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Более 25% россиян выразили надежду на рост доходов в течение полугода

26% граждан рассчитывают на улучшение финансового положения в первом полугодии 2021-го. В первую очередь, это работники сферы услуг, по которым сильнее всего ударила пандемия
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более четверти россиян — 26% — рассчитывают, что в первой половине 2021 года их финансовое положение улучшиться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ и «Дом.РФ», пишут «Известия».

В январском опросе принимали участие 1,6 тыс. жителей из 50 регионов страны. По сравнению с началом пандемии, число оптимистично настроенных граждан увеличилось вдвое — в прошлом году на рост доходов рассчитывали 13% жителей.

По словам руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, сильнее всего на улучшение ситуации рассчитывают работники сферы услуг, которые сильнее остальных пострадали от последствий пандемии COVID-19. Гольдберг считает, что результаты опроса говорят о стабилизации экономической обстановки в России.

Решетников назвал сроки восстановления доходов россиян
Экономика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Как заявил «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов, в 2021 году не стоит ждать заметного роста доходов. Он напомнил, что доходы россиян падали с 2014 года, в 2017 году наметился небольшой рост, однако он был нивелирован последствиями пандемии. Поэтому экономика будет восстанавливаться в течение двух-трех лет, и к показателям 2019 года страна вернется только в 2023-2024 годах.

В декабре FinExpertiza сообщала, что по сравнению с весной доходы россиян в третьем квартале 2020-го начали расти. Однако исследование международной рекрутинговой компании Hays показало, что у трети российских специалистов доходы в целом упали в течение года. У 38% квалифицированных сотрудников они остались на прежнем уровне.

Кремль назвал напряженной ситуацию со снижением реальных доходов россиян
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Фото:Илья Щербаков / ТАСС

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В начале февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что власти рассчитывают на восстановление доходов россиян в третьем-четвертом квартале 2021 года. Это будет связано со снятием ограничений, введенных из-за коронавируса. По словам министра, в первой половине года экономика еще не выйдет на докризисные показатели.

По данным Росстата, в 2020 году реальные располагаемые доходы жителей страны упали на 3,5%. Опрошенные РБК экономисты скептически отнеслись к надеждам на скорое восстановление доходов россиян — по их мнению, это может произойти не ранее 2022 года.

Автор
Михаил Котляр
Россия доходы сфера услуг ВЦИОМ
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