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Решетников назвал сроки восстановления доходов россиян

В первом квартале экономика «не дотягивает» до показателей того же периода 2020 года, когда не было ограничений из-за коронавируса, но их удастся увеличить, а доходы россиян восстановятся во второй половине года, считает министр
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российская экономика начала активно восстанавливаться, заявил в эфире канала «Россия 24» глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Рост экономики сейчас уже идет. <…>. Первый квартал мы еще сравниваем с первым кварталом прошлого года, когда ковида еще не было, ограничений еще не было, когда экономика работала в другом режиме — конечно, мы еще не дотягиваем», — заявил он (цитата по ТАСС). Власти рассчитывают, что во втором и третьем кварталах эти значения удастся превзойти, добавил министр.

По мнению Решетникова, доходы россиян восстановятся в третьем-четвертом кварталах 2021 года: «Сейчас режим ограничений снимается, он в последние месяцы был и не такой жесткий, возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы».

Падение экономики России из-за пандемии стало максимальным за 11 лет
Экономика
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

В целом увеличивать финансирование плана восстановления российской экономики не планируется, но по нему возможны точечные решения, добавил министр. Правительство одобрило план в сентябре 2020 года, среди прочего он предполагает восстановление уровня занятости и доходов россиян, структурные изменения в экономике с помощью новых технологий. Премьер Михаил Мишустин говорил, что в 2020–2021 годах на его реализацию потребуется 5 млрд руб.

По словам Решетникова, уже предусмотренные в бюджете средства пойдут на социальную поддержку граждан, поддержку авиастроительной отрасли, автопрома, радиоэлектроники, туризма и других сфер.

Утром 4 февраля на совещании с президентом Владимиром Путиным министр заявил, что основной риск для роста доходов населения и макроэкономической стабильности в целом несет резкий рост цен на продовольствие. По его словам, после того как Путин в декабре поручил разобраться с подорожанием базовых продуктов, цены на подсолнечное масло и сахар стабилизировались.

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Росстат оценил масштаб снижения реальных располагаемых доходов россиян
Экономика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

По оценке Росстата, в 2020 году на фоне пандемии реальные располагаемые доходы россиян (доходы минус обязательные платежи — налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д., скорректированные на инфляцию) снизились на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. Это хуже, чем прогноз правительства, которое ожидало снижения на 3%.

В начале февраля статистическое ведомство представило первую оценку падения ВВП за 2020 год. Российская экономика сократилась на 3,1% в годовом выражении, это максимум с 2009 года. В Минэкономразвития ожидали снижения на 3,9%.

Автор
Наталия Анисимова
Максим Решетников Минэкономразвития экономика ВВП доходы
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