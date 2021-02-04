Решетников назвал сроки восстановления доходов россиян

В первом квартале экономика «не дотягивает» до показателей того же периода 2020 года, когда не было ограничений из-за коронавируса, но их удастся увеличить, а доходы россиян восстановятся во второй половине года, считает министр

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российская экономика начала активно восстанавливаться, заявил в эфире канала «Россия 24» глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Рост экономики сейчас уже идет. <…>. Первый квартал мы еще сравниваем с первым кварталом прошлого года, когда ковида еще не было, ограничений еще не было, когда экономика работала в другом режиме — конечно, мы еще не дотягиваем», — заявил он (цитата по ТАСС). Власти рассчитывают, что во втором и третьем кварталах эти значения удастся превзойти, добавил министр.

По мнению Решетникова, доходы россиян восстановятся в третьем-четвертом кварталах 2021 года: «Сейчас режим ограничений снимается, он в последние месяцы был и не такой жесткий, возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы».

В целом увеличивать финансирование плана восстановления российской экономики не планируется, но по нему возможны точечные решения, добавил министр. Правительство одобрило план в сентябре 2020 года, среди прочего он предполагает восстановление уровня занятости и доходов россиян, структурные изменения в экономике с помощью новых технологий. Премьер Михаил Мишустин говорил, что в 2020–2021 годах на его реализацию потребуется 5 млрд руб.