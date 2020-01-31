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Facebook пообещал удалять фейки и «теории заговоров» о коронавирусе

В компании заявили, что будут бороться с распространением теорий заговора о новой болезни из Китая
Фото: Katherine Cheng / SOPA / ZUMA / ТАСС

Facebook объявил о том, что будет удалять из социальной сети любую дезинформацию о новом коронавирусе, вспышка которого впервые была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. В заявлении компании указывается, что удаляться будут в том числе и «теории заговора», которые могут навредить поверившим в них людям. В Facebook заверили, что намерены также удалять хештеги, при помощи которых ложь о коронавирусе распространяется в Instagram.

В компании пообещали способствовать появлению новостей, в которых будет говорится о мерах предосторожности в связи с распространением заболевания, а также о том, что предпринимают медики для разрешения ситуации.

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Как ранее сообщал CBS News, только за последнюю неделю в Facebook и других социальных сетях появилось много недостоверных сообщений, связанных с новой болезнью. Например, большую популярность получил пост, в котором говорилось о том, что вирус был создан в США еще в 2015 году, а власти скрывают наличие вакцины. Также среди пользователей Facebook распространялся слух о том, что власти намерены запретить доступ в интернет из-за коронавируса.

По официальным данным, по состоянию на утро 31 января число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 9816 человек. Жертвами новой болезни стали 213 человек — в основном жители китайской провинции Хубэй. В России случаев заболевания этим вирусом не зафиксировано.

Всемирная организация здравоохранения признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, фейк
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