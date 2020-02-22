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СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Как пишет «Коммерсантъ», президент поручил увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза — до 90%
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на перечень поручений главы государства по противодействию инфекции. По данным газеты, документ был подписан 31 декабря 2019 года. 

В перечне говорится, что правительство до 1 июля должно разработать и утвердить новую госстратегию по борьбе с инфекцией до 2030 года (действующая истекает в 2020 году). При этом, как пишет газета, кабмин должен учитывать рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Среди них — лечение антиретровирусными препаратами сразу после постановки диагноза.

Кроме того, правительству поручено разработать программу по профилактике ВИЧ, уделив приоритетное внимание ключевым группам риска — наркопотребителям, секс-работникам, мужчинам, практикующим однополый секс, и другим.

Также, пишет газета, в поручениях говорится об обследовании на ВИЧ с помощью диспансеризации при условии, что граждане согласятся на нее и будет соблюдена конфиденциальность.

По официальным данным Роспотребнадзора, в России живет более 1 млн людей с ВИЧ. По состоянию на конец 2018 года в стране умерли более 318 тыс. инфицированных с момента начала регистрации заболевания в 1987 году.

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин пообещал проверить эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам. Он также привел статистику, согласно которой в 2018 году в стране от СПИДа скончались 37 тыс. Его заявление было сделано после публикации фильма журналиста Юрия Дудя о ситуации с ВИЧ в России (видео посмотрели 14,9 млн человек). 

21 февраля стало известно, что первый замминистра здравоохранения Сергей Краевой подготовил для главы думского комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова письмо, в котором говорилось о снижении темпов заражения вирусом иммунодефицита. Так, по информации ведомства, в 2016 году в России зафиксировали 86,86 тыс. новых случаев инфицирования, а в 2019-м — 80,12 тыс. С этими данными не согласился глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. По его словам, за последние три года произошло 300 тыс. новых случаев заражения, 80 тыс. человек погибли.

Авторы: Маргарита Грошева, Кристина Астафурова
Теги: Владимир Путин, ВИЧ
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