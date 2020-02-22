Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,3 тыс. человек

По состоянию на 22 февраля число жертв коронавируса в стране составило 2345. За сутки выздоровели 2393 человека. Общее число заболевших составило 75 891

Фото: China Daily CDIC / Reuters

За минувшие сутки в Китае от заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией COVID-19, погибли 109 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Общее число погибших в стране составило 2345.

По данным ведомства, выявлено 397 новых случаев заражения, еще 2393 человека были выписаны из больницы. Всего в стране зафиксировано 75 891 подтвержденных случаев заболевания.

В провинции Хубэй, где изначально выявили вспышку пневмонии, вызываемую вирусом, зарегистрировали 366 новых случаев заражения, из них 314 — в Ухане. За сутки в провинции погибли 106 человек.

В Гонконге, Макао и на Тайване всего подтвердили 104 случая заболевания.