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Еврокомиссия заявила о планах поделиться вакциной с третьими странами

Евросоюз помимо участия в программе COVAX по обеспечению вакциной стран с низким уровнем дохода создаст свой механизм. Он позволит членам ЕС поделиться препаратом с другими государствами, в частности на Западных Балканах
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Евросоюз создаст механизм, который позволит выделить часть заказанных им вакцин государствам-партнерам. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, трансляция велась на ее странице в Twitter.

«Мы приняли решение о создании европейского механизма, который позволит выделить часть предзаказанных ЕС вакцин для стран-партнеров. Мы сделаем это как можно скорее», — сказала глава ЕК.

Таким образом, ЕС применяет двойной подход, касающийся помощи с вакциной другим странам, отметила фон дер Ляйен. По ее словам, во-первых, Евросоюз активно поддерживал механизм COVAX, цель которого обеспечить вакцинами страны с низким и средним уровнем дохода. «ЕС на данный момент выступает крупнейшим донором этого фонда, однако мы также видим, что COVАX пока испытывает сложности с закупкой вакцин», — сказала фон дер Ляйен.

«Второй путь — это механизм Евросоюза, который позволит странам-участницам пожертвовать часть заказанных ими доз вакцины для государств-партнеров, например для государств Западных Балкан», — отметила глава ЕК. В число западнобалканских стран, которые поддерживает Евросоюз, входят Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория.

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Общество
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Вакцинация от коронавируса в разных странах ЕС началась в конце декабря — начале января. Пока там используются только два препарата, применение которых одобрил регулятор. Это вакцины, разработанные американскими компаниями Pfizer и Moderna.

В середине января несколько стран ЕС пожаловались на проблемы с поставками вакцины Pfizer. Это произошло после того, как компания уведомила их о задержках из-за реорганизации производства. В Еврокомиссии в ответ на жалобу стран-участниц заверили, что все запланированные на первый квартал поставки будут выполнены.

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По словам источников Reuters, компания Pfizer также заключила соглашение со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о предоставлении своей вакцины для программы COVAX. В ее рамках планируется распространять вакцину в странах с низким и средним уровнем доходов с февраля.

По информации агентства, о сделке будет объявлено в пятницу, 22 января. По словам источников, выделенная партия будет небольшой. Она предназначена для медицинских работников в странах с низкими доходами.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
Урсула фон дер Ляйен вакцина коронавирус Евросоюз
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