Еврокомиссия заявила о планах поделиться вакциной с третьими странами

Евросоюз помимо участия в программе COVAX по обеспечению вакциной стран с низким уровнем дохода создаст свой механизм. Он позволит членам ЕС поделиться препаратом с другими государствами, в частности на Западных Балканах

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Евросоюз создаст механизм, который позволит выделить часть заказанных им вакцин государствам-партнерам. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, трансляция велась на ее странице в Twitter.

«Мы приняли решение о создании европейского механизма, который позволит выделить часть предзаказанных ЕС вакцин для стран-партнеров. Мы сделаем это как можно скорее», — сказала глава ЕК.

Таким образом, ЕС применяет двойной подход, касающийся помощи с вакциной другим странам, отметила фон дер Ляйен. По ее словам, во-первых, Евросоюз активно поддерживал механизм COVAX, цель которого обеспечить вакцинами страны с низким и средним уровнем дохода. «ЕС на данный момент выступает крупнейшим донором этого фонда, однако мы также видим, что COVАX пока испытывает сложности с закупкой вакцин», — сказала фон дер Ляйен.

«Второй путь — это механизм Евросоюза, который позволит странам-участницам пожертвовать часть заказанных ими доз вакцины для государств-партнеров, например для государств Западных Балкан», — отметила глава ЕК. В число западнобалканских стран, которые поддерживает Евросоюз, входят Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория.