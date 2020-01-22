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Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

Причина его решения не сообщается. Буксман работал в должности с 2006 года. На фоне официального утверждения Игоря Краснова генпрокурором, по данным источников РБК, в отставку подали три руководителя главков ведомства
Александр Буксман (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Близкий к Генпрокуратуре источник подтвердил РБК эту информацию.

Почему Буксман написал рапорт об отставке, не сообщается. РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

Буксман занял свой пост в 2006 году. Ему 69 лет. В 1976 году Буксман закончил Свердловский юридический институт и пошел работать следователем прокуратуры Успенского района Павлодарской области Казахской ССР.

Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении
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В Москву Буксман переехал в 1994 году. Через два года он стал прокурором Центрального административного округа столицы, а год спустя начальником главка Минюста по Москве. В этой должности он проработал до 2005 года.

Ранее в отставку решили уйти три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, сообщали РБК близкие к надзорному ведомству источники. Заявления подали начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук, начальник кадрового управления Сергей Замуруев и начальник управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев.

Путин предложил заместителя Бастрыкина в генпрокуроры
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В среду, 22 января, Совет Федерации назначил Игоря Краснова новым генпрокурором. Его кандидатуру предложил президент Владимир Путин. До этого Краснов был заместителем председателя СК Александра Бастрыкина. Бывший генпрокурор Юрий Чайка в связи с кадровыми перестановками стал полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Выступая в Совфеде, Краснов пообещал оценить качество работы каждого прокурора во всех регионах.

Авторы: Дмитрий Серков, Гаяна Демурина
Теги: Генпрокуратура, отставка
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