Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

Причина его решения не сообщается. Буксман работал в должности с 2006 года. На фоне официального утверждения Игоря Краснова генпрокурором, по данным источников РБК, в отставку подали три руководителя главков ведомства

Александр Буксман (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Близкий к Генпрокуратуре источник подтвердил РБК эту информацию.

Почему Буксман написал рапорт об отставке, не сообщается. РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

Буксман занял свой пост в 2006 году. Ему 69 лет. В 1976 году Буксман закончил Свердловский юридический институт и пошел работать следователем прокуратуры Успенского района Павлодарской области Казахской ССР.

В Москву Буксман переехал в 1994 году. Через два года он стал прокурором Центрального административного округа столицы, а год спустя начальником главка Минюста по Москве. В этой должности он проработал до 2005 года.