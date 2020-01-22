Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении
Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
С просьбой об отставке к генеральному прокурору обратились начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук, начальник кадрового управления Сергей Замуруев и начальник управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев, рассказали собеседники РБК. По их словам, в настоящий момент неизвестно, в какой стадии рассмотрения находятся рапорты этих сотрудников.
РБК направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Ранее РБК сообщал, что кандидатуру Сергея Замуруева рассматривали на должность заместителя генерального прокурора Чайки.