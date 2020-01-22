Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 61,83 (-0,02) Quote, 13:13
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 68,52 (-0,1) Quote, 13:13
«Умная» ферма и белковые концентраты: главное в пищевой промышленности Pro, 18:01 Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку Общество, 17:59 Стоит ли начинать добывать криптовалюту прямо сейчас Крипто, 17:57 Адвокат Долгополова объяснил ситуацию с запросом от московской полиции Общество, 17:57 Чернышенко назвал поставленную Путиным задачу перед Минспорта Спорт, 17:54 Алекперов назвал условия возврата цен на нефть к $100 за баррель Бизнес, 17:36 В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали россиянина Общество, 17:34 В бассейне Дагестана ответили на сообщения о запрете посещения для женщин Общество, 17:29 Володин заявил о намерении Bloomberg вмешаться во внутренние дела России Политика, 17:26 Потери российских футбольных клубов стали одними из самых высоких в мире Спорт, 17:25 СК возбудил дело после угроз женщины выбросить ребенка из окна Общество, 17:21 Путин сократил визит в Израиль и Палестину Политика, 17:12 Ядовитая пилюля: как эффективно противостоять недружественному поглощению Pro, 17:11 Госдума рассмотрит в I чтении проект о поправках в Конституцию 23 января Политика, 17:06
Политика ,  
0 

Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Руководители трех главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку после назначения нового главы ведомства Игоря Краснова. Новый генпрокурор пообещал в Совфеде оценить работу прокуроров всех регионов
Сергей Замуруев и Сергей Сергеев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.

С просьбой об отставке к генеральному прокурору обратились начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук, начальник кадрового управления Сергей Замуруев и начальник управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев, рассказали собеседники РБК. По их словам, в настоящий момент неизвестно, в какой стадии рассмотрения находятся рапорты этих сотрудников.

РБК направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Ранее РБК сообщал, что кандидатуру Сергея Замуруева рассматривали на должность заместителя генерального прокурора Чайки.

Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором
Политика

Управделами Генпрокуратуры генерал-лейтенант полиции Сергей Сергеев до прихода в надзорное ведомство руководил подмосковным управлением ГИБДД, а затем занимал должность начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД.

В понедельник, 20 января, президент Владимир Путин выдвинул кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост генпрокурора вместо Юрия Чайки, который был назначен полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе. 22 января Совет Федерации назначил Краснова на пост генпрокурора.

Новый генпрокурор пообещал оценить работу прокуроров всех регионов. «Конечно, будет дана оценка работы каждому прокурору субъекта РФ и каждому работнику прокуратуры», — сказал Краснов, выступая в верхней палате.

Ранее источники «Коммерсанта» говорили, что из ведомства также могут уйти первый заместитель генпрокурора Александр Буксман и заместитель генпрокурора Виктор Гринь.

Автор: Дмитрий Серков
Теги: Генпрокуратура, отставки
Материалы по теме
Путин назначил Чайку полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе
Политика
Путин уволил генерала Краснова из Следственного комитета
Политика
Экс-полпред Путина на Северном Кавказе стал замглавкома Сухопутных войск
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter