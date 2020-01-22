Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Управделами Генпрокуратуры генерал-лейтенант полиции Сергей Сергеев до прихода в надзорное ведомство руководил подмосковным управлением ГИБДД, а затем занимал должность начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД.

В понедельник, 20 января, президент Владимир Путин выдвинул кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост генпрокурора вместо Юрия Чайки, который был назначен полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе. 22 января Совет Федерации назначил Краснова на пост генпрокурора.

Новый генпрокурор пообещал оценить работу прокуроров всех регионов. «Конечно, будет дана оценка работы каждому прокурору субъекта РФ и каждому работнику прокуратуры», — сказал Краснов, выступая в верхней палате.

Ранее источники «Коммерсанта» говорили, что из ведомства также могут уйти первый заместитель генпрокурора Александр Буксман и заместитель генпрокурора Виктор Гринь.