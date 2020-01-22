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Путин назначил Чайку полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе

Президент России Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайку, который ранее занимал пост Генпрокурора России. Указ размещен на сайте Кремля.

«Назначить Чайку Юрия Яковлевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе», — говорится в документе.

Указ вступил в силу 22 января.

Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора
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Юрий Чайка сменил генерал-лейтенанта Александра Матовникова, который был назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками ВС.

С 1999 года по 2006 год Чайка был министром юстиции. С 2006 года он руководил Генпрокуратурой. Об уходе Чайки с поста генпрокурора объявили 20 января, вместо него ведомство возглавит бывший замглавы Следственного комитета Игорь Краснов. 22 января Совфед назначил его на эту должность.

Теги: Владимир Путин, Юрий Чайка, назначение, полпред, СКФО
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