Путин назначил Чайку полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе

С 1999 года по 2006 год Чайка был министром юстиции. С 2006 года он руководил Генпрокуратурой. Об уходе Чайки с поста генпрокурора объявили 20 января, вместо него ведомство возглавит бывший замглавы Следственного комитета Игорь Краснов. 22 января Совфед назначил его на эту должность.