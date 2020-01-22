Путин назначил Чайку полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе
Президент России Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайку, который ранее занимал пост Генпрокурора России. Указ размещен на сайте Кремля.
«Назначить Чайку Юрия Яковлевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе», — говорится в документе.
Указ вступил в силу 22 января.
Юрий Чайка сменил генерал-лейтенанта Александра Матовникова, который был назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками ВС.