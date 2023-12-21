В Москве отменили фейерверки на Новый год
В Москве отменили салюты в новогоднюю ночь и на Рождество. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники, а также пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Канал опубликовал скан ответа заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Кирилла Малышкина, в котором говорится, что «планом основных мероприятий встречи Нового 2024 года и празднования Рождества Христова проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено».
«Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов», — сказали ТАСС в мэрии.
На прошлых новогодних праздниках власти столицы отказались от праздничных фейерверков и массовых уличных концертов по итогам голосования. Более половины горожан решили, что от салютов и уличных концертов следует воздержаться из-за военной операции на Украине, приводил результаты голосования мэр Сергей Собянин.
В МЧС, в свою очередь, сообщали, что в новогоднюю ночь будет запрещено запускать фейерверки после 23:00, сославшись на закон «О тишине». Однако для жителей обещали выделить специальные площадки для запуска салютов.
В нескольких регионах действует запрет на использование пиротехники.
- В Ростовской области пиротехнику запрещено использовать с 1 декабря и по меньшей мере до 1 марта.
- Ограничения в Орловской области будут действовать до 31 декабря.
- 7 ноября продажу пиротехники запретили в Белгородской области, ограничение действует до 26 января.
- Курская область ввела запрет в середине ноября, он будет в силе до 25 января.
- Глава Крыма Сергей Аксенов на этой неделе напомнил местным жителям, что использовать пиротехнику на полуострове запрещено указом от сентября 2022 года и в новогодние праздники этот запрет также сохраняется.
- Мэрия Брянска в ноябре напомнила жителям города и области, что глава региона ввел желтый уровень опасности в апреле прошлого года и «все громкое на Брянщине под запретом».
- В Псковской области запрет на запуск фейерверков действует с июля. Власти объясняли, что ограничения ввели из-за обращений жителей, которые «сочли неуместными такие развлечения в период проведения спецоперации». При этом в Новый год (с полуночи 31 декабря по 10:00 2 января) использовать пиротехнические изделия разрешается, уточнил в середине ноября губернатор Михаил Ведерников.
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