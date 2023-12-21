В Москве отменили фейерверки в новогоднюю ночь и на Рождество

В Москве отменили фейерверки на Новый год

На прошлых новогодних праздниках власти также отказались от праздничных фейерверков и массовых уличных концертов

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве отменили салюты в новогоднюю ночь и на Рождество. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники, а также пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Канал опубликовал скан ответа заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Кирилла Малышкина, в котором говорится, что «планом основных мероприятий встречи Нового 2024 года и празднования Рождества Христова проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено».

«Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов», — сказали ТАСС в мэрии.

На прошлых новогодних праздниках власти столицы отказались от праздничных фейерверков и массовых уличных концертов по итогам голосования. Более половины горожан решили, что от салютов и уличных концертов следует воздержаться из-за военной операции на Украине, приводил результаты голосования мэр Сергей Собянин.

В МЧС, в свою очередь, сообщали, что в новогоднюю ночь будет запрещено запускать фейерверки после 23:00, сославшись на закон «О тишине». Однако для жителей обещали выделить специальные площадки для запуска салютов.