 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новый год 2024 ,  
0 

В Москве отменили фейерверки на Новый год

В Москве отменили фейерверки в новогоднюю ночь и на Рождество
Сюжет
Новый год 2024
На прошлых новогодних праздниках власти также отказались от праздничных фейерверков и массовых уличных концертов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве отменили салюты в новогоднюю ночь и на Рождество. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники, а также пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Канал опубликовал скан ответа заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Кирилла Малышкина, в котором говорится, что «планом основных мероприятий встречи Нового 2024 года и празднования Рождества Христова проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено».

«Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов», — сказали ТАСС в мэрии.

В приграничных с зоной военной операции регионах запретили пиротехнику
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

На прошлых новогодних праздниках власти столицы отказались от праздничных фейерверков и массовых уличных концертов по итогам голосования. Более половины горожан решили, что от салютов и уличных концертов следует воздержаться из-за военной операции на Украине, приводил результаты голосования мэр Сергей Собянин.

В МЧС, в свою очередь, сообщали, что в новогоднюю ночь будет запрещено запускать фейерверки после 23:00, сославшись на закон «О тишине». Однако для жителей обещали выделить специальные площадки для запуска салютов.

В нескольких регионах действует запрет на использование пиротехники.

  • В Ростовской области пиротехнику запрещено использовать с 1 декабря и по меньшей мере до 1 марта.
  • Ограничения в Орловской области будут действовать до 31 декабря.
  • 7 ноября продажу пиротехники запретили в Белгородской области, ограничение действует до 26 января.
  • Курская область ввела запрет в середине ноября, он будет в силе до 25 января.
  • Глава Крыма Сергей Аксенов на этой неделе напомнил местным жителям, что использовать пиротехнику на полуострове запрещено указом от сентября 2022 года и в новогодние праздники этот запрет также сохраняется.
  • Мэрия Брянска в ноябре напомнила жителям города и области, что глава региона ввел желтый уровень опасности в апреле прошлого года и «все громкое на Брянщине под запретом».
  • В Псковской области запрет на запуск фейерверков действует с июля. Власти объясняли, что ограничения ввели из-за обращений жителей, которые «сочли неуместными такие развлечения в период проведения спецоперации». При этом в Новый год (с полуночи 31 декабря по 10:00 2 января) использовать пиротехнические изделия разрешается, уточнил в середине ноября губернатор Михаил Ведерников.
Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Москва фейерверки Новый год
Материалы по теме
Россияне планируют потратить на Новый год исторический максимум денег
Общество
В регионе Латвии решили запретить салюты на Новый год в полночь по Москве
Общество
Турция перестала быть самым популярным направлением россиян на Новый год
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 99,05 (+0,47) Инвестиции, 20 дек, 16:28 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 90,41 (+0,32) Инвестиции, 20 дек, 16:28
Работа для сильных духом: кто строит Тихоокеанскую железную дорогу РБК и Эльга, 17:15
Матвиенко рассказала, когда ИИ научится правильно писать законы Политика, 17:09
Reuters узнал, что НОВАТЭК предупредил о форс-мажоре с поставками СПГ Бизнес, 16:59
МВД сообщило о задержании работавших на СБУ подростков-диверсантов Политика, 16:59
В Великобритании намерены запретить английским клубам играть в Суперлиге Спорт, 16:56
В приграничных с зоной военной операции регионах запретили пиротехнику Общество, 16:55
МВД объявило в розыск Марию Певчих Политика, 16:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Москве отменили фейерверки на Новый год Общество, 16:43
Белоусов назвал приемлемый для экономики России курс доллара Экономика, 16:37
Worldcoin прекратит цифровую идентификацию в Индии, Бразилии и Франции Крипто, 16:25
Путин предсказал исторический минимум бедности в России в 2023 году Экономика, 16:10
Рада Украины легализовала медицинский каннабис Общество, 15:59
МОЭК назвала крупнейших должников за тепло в Москве в 2023 году Недвижимость, 15:59
Хинштейн сообщил о планах запретить ссылки на запрещенные сайты Технологии и медиа, 15:47