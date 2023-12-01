В двух регионах запретили использование пиротехники

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В Ростовской и Орловской областях вступил в силу запрет на использование пиротехники.

В Ростовской области пиротехнику запрещено использовать с 1 декабря и по меньшей мере до 1 марта. Ограничения в Орловской области будут действовать до 31 декабря.

7 ноября продажу пиротехники запретили в Белгородской области, ограничение действует до 26 января.

Курская область ввела запрет в середине ноября, он будет в силе до 25 января.

Глава Крыма Сергей Аксенов на этой неделе напомнил местным жителям, что использовать пиротехнику на полуострове запрещено указом от сентября 2022 года и в новогодние праздники этот запрет также сохраняется.

Мэрия Брянска в ноябре напомнила жителям города и области, что глава региона ввел желтый уровень опасности в апреле прошлого года и «все громкое на Брянщине под запретом».

В Псковской области запрет на запуск фейерверков действует с июля. Власти объясняли, что ограничения ввели из-за обращений жителей, которые «сочли неуместными такие развлечения в период проведения спецоперации». При этом в Новый год (с полуночи 31 декабря по 10:00 2 января) использовать пиротехнические изделия разрешается, уточнил в середине ноября губернатор Михаил Ведерников.

В октябре прошлого года в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования. В том же году некоторые регионы также запретили запуск фейерверков перед Новым годом. В Севастополе жителям советовали «не пугать соседей», а в Воронежской области фейерверки запретили запускать в трех районах, два из которых граничат с ЛНР.