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Политика ,  
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В двух регионах запретили использование пиротехники

В Ростовской и Орловской областях начал действовать запрет на пиротехнику
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Ростовской и Орловской областях вступил в силу запрет на использование пиротехники.

В Ростовской области пиротехнику запрещено использовать с 1 декабря и по меньшей мере до 1 марта. Ограничения в Орловской области будут действовать до 31 декабря.

  • 7 ноября продажу пиротехники запретили в Белгородской области, ограничение действует до 26 января.
  • Курская область ввела запрет в середине ноября, он будет в силе до 25 января.
  • Глава Крыма Сергей Аксенов на этой неделе напомнил местным жителям, что использовать пиротехнику на полуострове запрещено указом от сентября 2022 года и в новогодние праздники этот запрет также сохраняется.
  • Мэрия Брянска в ноябре напомнила жителям города и области, что глава региона ввел желтый уровень опасности в апреле прошлого года и «все громкое на Брянщине под запретом».
  • В Псковской области запрет на запуск фейерверков действует с июля. Власти объясняли, что ограничения ввели из-за обращений жителей, которые «сочли неуместными такие развлечения в период проведения спецоперации». При этом в Новый год (с полуночи 31 декабря по 10:00 2 января) использовать пиротехнические изделия разрешается, уточнил в середине ноября губернатор Михаил Ведерников.

В октябре прошлого года в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования. В том же году некоторые регионы также запретили запуск фейерверков перед Новым годом. В Севастополе жителям советовали «не пугать соседей», а в Воронежской области фейерверки запретили запускать в трех районах, два из которых граничат с ЛНР.


 

Теги
пиротехника фейерверк безопаснсоть Ростовская область салют Орловская область
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