 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Воронеже возбудили дело на запускавших фейерверки с автобуса хулиганов

МВД: в Воронеже возбудили дело на запускавших фейерверки с автобуса мужчин

Полиция возбудила уголовное дело на двух мужчин, которые запустили фейерверки с автобуса в Воронеже, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

В Воронеже возбудили дело на запускавших фейерверки с автобуса хулиганов
Video

Вечером 15 ноября двое мужчин 22 и 25 лет забрались на крышу автобуса, который курсировал по маршруту 9КА. Они начали запускать фейерверки, пока автобус находился в движении, «тем самым грубо нарушая общественный порядок, выражая свое неуважение к обществу», сообщили в полиции.

Обоих мужчин задержали полицейские.

В Воронеже вынесли приговор за попытку сжечь подстанцию и машину с Z
Общество

Позже против них возбудили уголовное дело о хулиганстве по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Оба фигуранта оказались жителями Новоусманского района Воронежа.

«Следователем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении.

Читайте на РБК Pro
Почему плохие люди чаще добиваются власти и что с этим делать
Часть релокантов вернулись в Россию. Чем «развитый мир» оказался хуже
Лишь бы начальник не узнал: на что идут менеджеры ради премий и KPI
Реинкарнация. Какая страна заменит американским компаниям Китай
РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Воронеж Воронежская область МВД
Материалы по теме
В Воронеже 50 гостям ресторана вручили повестки в военкомат
Общество
Самогонный аппарат взорвался в многоэтажном доме в Воронеже
Общество
Суд назначил домашний арест воронежцу, на чьей ферме нашли сибирскую язву
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 96,59 (-0,54) Инвестиции, 16 ноя, 16:29 Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 88,95 (-0,51) Инвестиции, 16 ноя, 16:29
Матвиенко словами «во вред себе» назвала выход Молдавии из ПА СНГ Политика, 15:37
Как не нарваться на контрафакт при покупке автозапчастей РБК Autonews, 15:35
Интеграция бизнеса и науки: на что способны НОЦ мирового уровня Национальные проекты, 15:34
Осень 2023: десять модных трендов для мужчин и женщин из коллекций ЦУМа Стиль, 15:34
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя РБК и ВТБ, 15:34
Ожидание за доплату: как изменить практику овербукинга на авиарейсах Тренды, 15:34
Лукашенко подарили гранатомет Политика, 15:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
HeadHunter продлил прием заявок на обмен акций до 1 декабря Инвестиции, 15:29
Аршавин и Сычев станут помощниками тренеров на Матче звезд КХЛ Спорт, 15:26
WSJ сообщила о неспособности стран Европы заменить США для Украины Политика, 15:26
Цена мемкоина Dogecoin обновила максимум с апреля 2023 года Крипто, 15:24
Как бизнесу эффективно работать с самозанятыми. Карточки РБК и Сбер, 15:23
Финляндия установит заграждения на четырех погранпереходах с Россией Политика, 15:17
В Москве выросло предложение новостроек с максимальными скидками Недвижимость, 15:13