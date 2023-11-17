МВД: в Воронеже возбудили дело на запускавших фейерверки с автобуса мужчин

В Воронеже возбудили дело на запускавших фейерверки с автобуса хулиганов

Полиция возбудила уголовное дело на двух мужчин, которые запустили фейерверки с автобуса в Воронеже, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

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Вечером 15 ноября двое мужчин 22 и 25 лет забрались на крышу автобуса, который курсировал по маршруту 9КА. Они начали запускать фейерверки, пока автобус находился в движении, «тем самым грубо нарушая общественный порядок, выражая свое неуважение к обществу», сообщили в полиции.

Обоих мужчин задержали полицейские.

Позже против них возбудили уголовное дело о хулиганстве по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Оба фигуранта оказались жителями Новоусманского района Воронежа.

«Следователем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении.