На Кубани отменят крупные новогодние мероприятия

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Краснодарский край откажется от проведения массовых мероприятий в зимние праздники, в этот период будут усилены меры безопасности, сообщил на заседании совещания по правопорядку губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Совсем немного времени остается до Нового года и Рождества — самых любимых праздников для жителей края и всей страны. Как и в прошлом году, мы откажемся от масштабных площадных мероприятий. Но люди будут посещать торговые центры, театры, концертные залы. Нужно усилить охрану на объектах массового скопления людей, в том числе на всех авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропорту Сочи», — сказал Кондратьев.

В сообщении пресс-службы администрации региона также говорится, что к охране общественного порядка в период новогодних и рождественских праздников будут привлечены более 9,3 тыс. казаков. Помимо этого, они будут защищать госграницу и «различные объекты» на территории края.

В начале декабря власти Сочи заявили, что город не будет финансировать городские фейерверки. Вместо этого заложенные на такие расходы деньги отправят на помощь российским военным в зоне СВО.

Ранее от широкого празднования Нового года и Рождества по соображениям безопасности отказались в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов обосновал это решение тем, что «главный приоритет — безопасность», и добавил, что власти сделают «все необходимое для того, чтобы создать крымчанам праздничное настроение».

Желтый уровень террористической опасности действует с 2022 года в ряде субъектов России, среди которых Курская, Белгородская, Брянская области, а также Крым и Севастополь.