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Военная операция на Украине ,  
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Власти Сочи решили отказаться от новогодних салютов ради помощи военным

Мэр Копайгородский: Сочи вместо салютов направит деньги на помощь военным
Сюжет
Военная операция на Украине
Масштабные празднования пройдут в Сочи после возвращения военных, а пока следует экономить деньги или направить их в благотворительные фонды, посоветовал мэр Сочи и отменил городские фейерверки
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Власти Сочи вместо финансирования городских фейерверков направят деньги на помощь военным на передовой в зоне военной операции, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Он призвал организации и жителей Сочи поступить аналогично и выразил уверенность, что предпочтительнее сэкономить деньги или для иных целей, или отправить их на благотворительность. Мэр пообещал устроить «масштабные мероприятия с традиционным сочинским размахом», когда военные вернутся домой.

В нескольких регионах России ввели ограничения на продажу и использование фейерверков. Салюты под запретом в Ростовской (по 1 марта), Орловской (по 31 декабря), Курской (до 25 января) областях. До конца января не получится купить фейерверки в Белгородской области. «На период проведения специальной военной операции все громкое на Брянщине — под запретом. Как горожанам отличить — это салют взорвался или работа ПВО по беспилотникам с территории некогда братской Украины?» — отмечала администрация Брянска.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

От организованных властями салютов отказались и в Крыму, глава республики Сергей Аксенов призвал крымчан тоже не запускать их. По его мнению, масштабное празднование Нового года в принципе было бы некорректным и некрасивым, пока военные рискуют жизнью. «Ребята, которые на фронте, должны понимать, что мы вместе с ними, переживаем за них, а не погрязли в банкетах и корпоративах», — объяснял Аксенов.

В 2022 году он снял первоначальный запрет на запуск салютов накануне Нового года.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сочи фейерверки салюты Новый год
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