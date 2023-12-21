В Казахстане приняли закон об обязательной дактилоскопии для иностранцев

Для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16 лет, вводится обязательное прохождение дактилоскопии, для граждан Казахстана она будет добровольной

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Сенат Казахстана одобрил в двух чтениях закон о добровольной дактилоскопической регистрации для граждан страны и об обязательной для иностранцев, сообщает Nur.kz.

Иностранцы и лица без гражданства также будут обязаны лично обратиться в регистрирующие органы, чтобы получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН). Ранее они могли это сделать по месту фактического нахождения на основании выданной другому лицу доверенности.

Первоначально предполагалось, что дактилоскопическая регистрация для казахстанцев также будет обязательной при получении паспорта или удостоверения личности, а также в случае восстановления документа или замены.

Закон после подписания президентом вступит в силу с 1 января 2024 года.

Закон «О дактилоскопической и геномной регистрации» был принят еще в декабре 2016 года, однако его вступление в силу несколько раз откладывалось. В декабре прошлого года введение дактилоскопии для граждан было перенесено на 1 января 2024 года из-за нехватки средств. В октябре 2023 года вице-министр внутренних дел Марат Кожаев уточнил, что «никакой поголовной дактилоскопии с 1 января 2024 года для населения не будет». Ее придется сдавать «по мере надобности, когда у вас истечет срок документа, удостоверения или паспорта», пояснил он.

В феврале Казахстан обязал россиян иметь загранпаспорт для оформления разрешения на длительное проживание в стране. До этого для проживания в республике достаточно было российского паспорта.

Осенью прошлого года после объявления президентом России Владимиром Путиным мобилизации в республику приехали около 400 тыс. россиян, остались там около 100 тыс. В августе Минтруд Казахстана сообщил, что в стране официально трудоустроились около 25 тыс. российских граждан.