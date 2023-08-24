Минтруд Казахстана заявил о 25 тыс. официально трудоустроенных россиянах

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В Казахстане официально трудоустроены примерно 25 тыс. россиян, сообщил на брифинге в Астане председатель комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

Ертаева спросили, отслеживали ли власти Казахстана, сколько россиян, которые въехали в страну после сентября 2022 года, работают в стране.

«Согласно статистике — порядка 25 тыс граждан России. <...> Они отчисляют официальные пенсионные взносы», — сказал Ертаев. Он не уточнил, в каких сферах работают россияне.

Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Призыву подлежали граждане, которые состоят в запасе, и те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил. После этого на границе с Казахстаном образовались автомобильные пробки, ожидание в очереди достигало нескольких суток.

С 21 по 27 сентября в Казахстан въехали 98 тыс. россиян, сообщал председатель комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков. К концу ноября это число выросло до 400 тыс., после окончания мобилизации около 100 тыс. оставались в Казахстане. Тогда в стане работали и отчисляли пенсионные взносы 22 тыс. граждан.