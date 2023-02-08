Казахстан обязал приезжающих россиян иметь загранпаспорт для проживания

Для проживания в Казахстане на длительный срок россиянам теперь недостаточно внутреннего паспорта: оформить разрешение на продолжительное пребывание в стране можно будет только с загранпаспортом

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В правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранца в Казахстане внесены изменения, сообщает МВД страны. Теперь для оформления разрешения на длительное проживание иностранцы должны предъявить загранпаспорт.

Граждане стран, с которыми у Казахстана имеются соответствующие миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в стране по внутренним документам. Но для разрешения на постоянное проживание в Казахстане им необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус, отметили в МВД.

Срок действия загранпаспорта должен составлять не менее 180 дней. Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, где иностранный гражданин намерен поселиться, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника.

«Эти меры приняты с целью исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющие отношения к заявителю», — пояснили в МВД.

В Казахстане с 27 января вступили в силу обновленные правила въезда для иностранцев, согласно которым теперь отменяется практика так называемого визарана — возможность продлить разрешенный период пребывания в 90 дней, выехав за пределы страны хотя бы на сутки. Теперь граждане стран ЕАЭС, в том числе россияне, смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней. Для продления срока пребывания в Казахстане необходимо получить вид на жительство или разрешение на временное проживание (РВП).