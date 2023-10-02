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МИД Казахстана признал ведение списка критиков, которым запрещен въезд

МИД Казахстана признал ведение списка критиков, которым запрещен въезд в страну
Лица, негативно высказывающиеся в адрес Казахстана, могут попасть в список тех, кому запрещен въезд в страну, его ведет МИД республики. Об этом ведомство сообщило, комментируя слова российского врача о «войне» России и Казахстана
Вид на здание МИД Казахстана
Вид на здание МИД Казахстана (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Казахстан ведет список лиц, которые негативно высказываются в адрес республики, им закрывают въезд в страну, рассказал представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Видеозапись его ответа опубликовало издание Orda.kz.

Смадиярова попросили прокомментировать высказывание российского эндокринолога Ильи Магери в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена; у врача более 1 млн подписчиков). Медик в Stories отвечал женщине, которая негативно высказалась о России. Магеря заявил, что такие люди «раскачивают лодку», из-за них случаются войны, и поэтому из-за них «мы вступим в войну». Позднее он опубликовал еще одну Stories, в которой сказал, что любит Казахстан и переживает, что «может быть бунт между народами».

У представителя МИДа республики узнали, добавят ли Магерю в список граждан, въезд которых в Казахстан нежелателен.

«Пусть он лучше людей лечит и занимается своей профессией, а не высказывает ненужные вещи», — сказал Смадияров. Он добавил, что у России и Казахстана «хорошие, добрососедские» отношения.

Ему задали уточняющий вопрос о списке. Смадияров отметил, что МИД страны ведет подобный перечень, он «рабочий» и отказался разглашать, кто в него внесен и какое количество людей. Он лишь уточнил, что для них «закрывается граница».

В мае с проблемами с въездом в Казахстан столкнулся депутат Госдумы России Константин Затулин. Он в июне прошлого года прокомментировал слова президента республики Касыма-Жомарта Токаева о непризнании «квазигосударственных территорий» ДНР и ЛНР.

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«Они слишком хорошо знают, что целый ряд областей, населенных пунктов с преимущественно русским населением имел слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном. Мы везде и всюду, в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно, как в случае с Украиной», — заявил тогда депутат.

В парламенте Казахстана заявление российского депутата назвали «недружественным» и «провокационным».

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