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Пожар в Кемерово ,  

Прокуратура обжаловала приговор совладельцу «Зимней вишни»

Вячеслав Вишневский
Вячеслав Вишневский (Фото: Максим Киселев / ТАСС)

Прокуратура подала апелляционное представление на приговор совладельцу и бывшему гендиректору сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому, осужденному на восемь лет колонии строгого режима и оштрафованному на 21 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе Центрального районного суда Кемерово.

«Стороне защиты будет представлен срок для принесения своих возражений на представление, после чего материалы дела вместе с представлением будут направлены в суд апелляционной инстанции, в данном случае в Кемеровский областной суд», — говорится в сообщении.

Изначально гособвинение просило для Вишневского десять лет лишения свободы и 490 млн руб. штрафа. Сам он, выступая с последним словом, попросил у суда максимально возможного смягчения приговора.

Рассмотрение уголовного дела Вишневского началось в ноябре 2020 года. Бизнесмена обвинили в том, что в 2013–2014 годах он дал взятку в размере 7 млн руб. начальнику инспекции госстроительного надзора по Кемеровской области Танзилии Комковой. Таким образом, несмотря на нарушения, Вишневский получил разрешение на эксплуатацию «Зимней вишни». 25 марта 2018 года в торговом центре произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

После пожара Вишневский скрылся от правоохранительных органов и уехал за границу, его объявили в международный розыск. Спустя год злоумышленника удалось задержать на территории Польши. В марте 2020 года его экстрадировали в Россию.

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