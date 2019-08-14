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Минобрнауки решило отслеживать встречи российских ученых с иностранцами
Ученым из подведомственных Минобрнауки организаций предписано получать разрешения на встречи с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов. В Минобрнауки говорят, что предписания отражают мировую практику
Здание Министерства образования и науки РФ (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Минобрнауки утвердило порядок проведения встреч своих сотрудников и работников подведомственных ему организаций с иностранцами. Об этом сообщила газета «Троицкий вариант», опубликовавшая копию приказа ведомства за подписью его руководителя Михаила Котюкова.

В соответствии с документом встречи российских ученых с их иностранными коллегами (а равно сотрудниками иностранных компаний, имеющими российское гражданство) должны проводиться по особым правилам. В частности, приказ предписывает работникам территориальных органов Минобрнауки и подведомственных ему организаций проводить такие встречи не на рабочем месте только «при условии получения соответствующего разрешения» от своего руководства. После же встречи в Минобрнауки должен быть представлен отчет о ней.

Визиты иностранцев непосредственно в научные организации регламентированы еще более жестко. Встречи с ними должны проводиться лишь в «специально предназначенных и оборудованных» помещениях, при этом иностранцы не должны использовать (кроме специально оговоренных случаев) «технические средства обработки и накопления информации», в том числе сотовые телефоны.

К участию во встречах с иностранцами предписано допускать только включенных в специальные списки лиц, при этом в каждой встрече должно участвовать «не менее двух человек, имеющих отношение к обсуждаемым вопросам».

«Во времена интернета, электронной почты и других видов беспроводной связи подобные меры и документы — просто бессмысленный анахронизм. Должен ли я получать разрешение от руководителя на общение с иностранным коллегой по имейлу или по cкайпу? Или переписка с иностранцами теперь просто запрещена, если в ней участвует только один работник?» — комментирует документ в своем открытом письме доктор технических наук, профессор, член совета ОНР и заведующий лабораторией ИПМаш РАН Александр Фрадков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «обязательно поинтересуются» приказом Минобрнауки.

«Не видел этого текста, но если это выглядит так, как вы процитировали, то, наверное, это выглядит как перебор. Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют и, скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял. 24 часа в сутки, семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то, скажем так, правила, которые ни к чему хорошему не приведут», — сказал Песков.

В Минобрнауки заявили, что предписания ведомства отражают мировую практику.

«Направленный документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями. Данные рекомендации направлены прежде всего для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации национального проекта «Наука», и ни в коем случае не направлены для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки России», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобрнауки отметили также, что и российские ученые сталкиваются за рубежом «с определенными ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств».

Инструкция из Минобрнауки не соотносится с целями национального проекта «Образование», заявил вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов. «Одна из основных задач проекта — увеличение в два раза числа иностранных граждан, которые обучаются в российских вузах и научных организациях, а также реализация комплекса мер по их трудоустройству. Это дословная цитата из документа», — обратил внимание он.

Хохлов подчеркнул, что для того, чтобы избежать таких писем, в российском законодательстве нужно четко прописать правила международного сотрудничества. Сделать это можно в рамках подготовки нового закона «О науке и научно-технической деятельности», который сейчас обсуждается.

В январе 2019 года в интервью РБК глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сказал, что его поражает «инфантильная открытость» некоторых российских ученых, которые «в погоне за публикацией в иностранном журнале готовы сливать даже стратегически важную информацию».

«Я всегда считал, что там, где речь идет об особо важных исследованиях, надо быть предельно осторожным», — сказал тогда Рогозин, комментируя дело одного из сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), 75-летнего Виктора Кудрявцева, арестованного в 2018 году и обвиненного в госизмене за передачу секретных сведений Фон-Кармановскому институту гидродинамики из Бельгии.

Общество
Глава РАН поддержал пожаловавшегося на открытость ученых Рогозина

В свою очередь, президент РАН Александр Сергеев тогда поддержал Рогозина и посоветовал российским ученым помнить об Уголовном кодексе и тщательно выбирать, о чем стоит рассказывать.

В то же время Сергеев призвал не ограничивать всех российских ученых в возможности обмениваться информацией с иностранными коллегами. Глава РАН отметил, что современная наука построена на международном сотрудничестве ученых. «Если мы туда [за границу] приезжаем безо всяких новых идей, мы там будем не нужны», — предупредил Сергеев.

Авторы: Евгений Калюков, Полина Звездина, Владимир Дергачев
Теги: Минобрнауки, безопасность, гостайна
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