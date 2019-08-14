Минобрнауки решило отслеживать встречи российских ученых с иностранцами

Ученым из подведомственных Минобрнауки организаций предписано получать разрешения на встречи с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов. В Минобрнауки говорят, что предписания отражают мировую практику

Здание Министерства образования и науки РФ (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Минобрнауки утвердило порядок проведения встреч своих сотрудников и работников подведомственных ему организаций с иностранцами. Об этом сообщила газета «Троицкий вариант», опубликовавшая копию приказа ведомства за подписью его руководителя Михаила Котюкова.

В соответствии с документом встречи российских ученых с их иностранными коллегами (а равно сотрудниками иностранных компаний, имеющими российское гражданство) должны проводиться по особым правилам. В частности, приказ предписывает работникам территориальных органов Минобрнауки и подведомственных ему организаций проводить такие встречи не на рабочем месте только «при условии получения соответствующего разрешения» от своего руководства. После же встречи в Минобрнауки должен быть представлен отчет о ней.

Визиты иностранцев непосредственно в научные организации регламентированы еще более жестко. Встречи с ними должны проводиться лишь в «специально предназначенных и оборудованных» помещениях, при этом иностранцы не должны использовать (кроме специально оговоренных случаев) «технические средства обработки и накопления информации», в том числе сотовые телефоны.

К участию во встречах с иностранцами предписано допускать только включенных в специальные списки лиц, при этом в каждой встрече должно участвовать «не менее двух человек, имеющих отношение к обсуждаемым вопросам».

«Во времена интернета, электронной почты и других видов беспроводной связи подобные меры и документы — просто бессмысленный анахронизм. Должен ли я получать разрешение от руководителя на общение с иностранным коллегой по имейлу или по cкайпу? Или переписка с иностранцами теперь просто запрещена, если в ней участвует только один работник?» — комментирует документ в своем открытом письме доктор технических наук, профессор, член совета ОНР и заведующий лабораторией ИПМаш РАН Александр Фрадков.