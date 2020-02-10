Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

Рекомендации, о которых стало известно в августе 2019 года, предписывали ученым рассказывать об общении с зарубежными коллегами начальству и ограничивали возможность контактов с иностранцами

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Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Безусловно, мы заинтересованы, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки. Россия и российские ученые участвуют во всех крупнейших [международных] научных проектах», — сказал он.

Вместе с тем Фальков признал, что в отдельных отраслях науки ужесточенный порядок общения с иностранными коллегами продолжит действовать. Это касается проектов, связанных с обеспечением национальной безопасности. Министр подчеркнул, что это «мировая практика».

О соответствующем приказе Минобрнауки стало известно в августе 2019 года, он был опубликован в СМИ за подписью руководителя ведомства Михаила Котюкова. В приказе прописывались правила общения российских ученых с иностранными коллегами. Так, встреча не на рабочем месте могла проводиться только с разрешения начальства, а после нее ученый должен был дать отчет. Визиты иностранцев в научные организации должны были организовываться только в «специально предназначенных и оборудованных» помещениях. При этом иностранцам было запрещено пользоваться на встрече какими-либо записывающими устройствами, в том числе телефонами.