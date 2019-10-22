РАН попросил Минобрнауки отменить правила об изоляции российских ученых

Речь идет о регламенте, согласно которому ученые из подведомственных Минобрнауки учреждений должны просить разрешение для встречи с иностранцами и отчитываться об этих контактах

Президиум РАН обратился в Минобрнауки с просьбой пересмотреть правила контактов между российскими и зарубежными учеными. Об этом в своем Facebook сообщил вице-президент РАН Алексей Хохлов.

По его словам, РАН уже приняла соответствующее постановление. На сайте академии, данного постановления еще нет (данные на 19:30 мск).

«Ограничения либо мелочная регламентация контактов ученых разных стран, не участвующих в секретных разработках, контрпродуктивны и ведут к изоляции и стагнации российской научной сферы», — говорится в документе.

В президиуме отметили, что ряд научных институтов и вузов приняли регламенты по приему иностранных граждан, повторяющие установленные министерством ограничения. Cледование таким регламентам ставит под угрозу выполнение нацпроектов «Наука» и «Образование», а также ведет к «деградации существующего уровня научной деятельности в большинстве научных организаций и вузов», сказано в постановлении.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минобрнауки.