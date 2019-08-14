Кремль счел перебором ужесточение правил общения ученых с иностранцами

В Кремле считают излишне строгим решение Минобрнауки об ужесточении правил общения ученых с иностранцами и утверждают, что такие решения ни к чему хорошему не приведут. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что не видел текста решения. «Но если это выглядит так, как вы процитировали, то, наверное, это выглядит как перебор», — заметил он.

«Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют и, скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял. 24 часа в сутки, семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых», — заявил Песков. Однако «это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то, скажем так, правила, которые ни к чему хорошему не приведут», — отметил представитель Кремля.

Копию приказа Минобрнауки 13 августа опубликовали СМИ. В документе за подписью главы ведомства Михаила Котюкова прописаны особые правила встреч российских ученых с зарубежными коллегами. В частности, работникам подведомственных учреждений предписывается проводить такие встречи не на рабочем месте только при условии получения соответствующего разрешения от своего руководства. Также ученых обязывают после каждой встречи представлять отчет об общении с иностранцами. Наконец, встречи с зарубежными коллегами должны проводиться лишь в «специально предназначенных и оборудованных» помещениях.