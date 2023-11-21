Глава Карелии: у КПП «Люття» на границе с Финляндией задержали мигрантов

В Карелии на границе с Финляндией задержали мигрантов

Мигранты были задержаны сотрудниками МВД в пункте обогрева у КПП «Люття» из-за нарушений, выявленных при проверке паспортов, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, не уточнив количество задержанных

Сотрудники МВД задержали некоторых мигрантов, находившихся в пункте обогрева у КПП «Люття» на границе с Финляндией (с финской стороны — «Вартиус»), сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в телеграм-канале.

«Мигранты, у которых после проверки паспортов выявлены нарушения, задержаны сотрудниками МВД», — написал он. Сколько человек были задержаны, глава республики не уточнил.

Пункт обогрева для мигрантов был организован сотрудниками МЧС минувшей ночью. На данный момент он расформирован, поскольку «скопления беженцев на приграничных территориях нет», пояснил Парфенчиков.

«Все органы власти и силовые ведомства на территории Карелии провели скоординированную и оперативную работу. Ситуацию продолжаем держать на контроле», — отметил он.

Финляндия на прошлой неделе закрыла четыре из девяти погранпунктов на границе с Россией: «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Нииралаа» («Вяртсиля»). Кроме того, 18 и 19 ноября временно не работал КПП «Вартиус» («Люття»). Власти объяснили закрытие пунктов пропуска наплывом мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые прибывали к границе на велосипедах и самокатах, чтобы потом просить убежища в Финляндии. Хельсинки не исключают, что граница с Россией может быть закрыта полностью. Финские власти считают, что Москва провоцирует кризис, пуская к границе мигрантов.

В Кремле в ответ на решение финской стороны заявили, что пунктами пропуска пользуются те, кто имеет на это право, а сотрудники погранслужбы «выполняют свои служебные инструкции». Там также сообщили об отсутствии сейчас диалога между Москвой и Хельсинки. По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, его страна вела переговоры с Россией по дипломатическим каналам, но никакого прогресса достигнуто не было.

В российском МИДе сочли, что закрытие Финляндией погранпунктов нарушает права и интересы граждан двух стран, а также является провокационным и направленным на обострение двусторонних отношений решением. Российская сторона выразила протест послу Антти Хелантерею из-за действий Хельсинки.