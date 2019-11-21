СК сообщил о новых делах из-за хищениях на строительстве Восточного

Два новых уголовных дела возбудил Следственный комитет (СК) из-за хищений на космодроме Восточный, сообщается на сайте ведомства. Основанием для нового расследования послужили собранные УМВД России по Амурской области данные.

Согласно данным СК, руководство одной из задействованных в строительстве космодрома компаний представило в управление федерального казначейства (УФК) по Республике Татарстан «сведения о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники, которые в действительности не исполнялись», а также поддельные финансово-хозяйственные документы. На основании этих документов УФК Татарстана перечислило более 240 млн руб. Датируются преступления концом 2018-го — началом 2019 года. Дела были открыты по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

О новых уголовных делах на Восточном ранее в четверг сообщала газета «Коммерсантъ». По сведениям издания, хищения были обнаружены весной и касаются строительства стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара» в закрытом городе Циолковский.

В деле, как указывает газета, фигурируют Поволжское строительное предприятия (ПСП), Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань», а также компании «Дорстрой» и «Трио-ВИС», на счета которых переводились средства за аренду спецтехники. Сдача стартовой площадки в Циолковском запланирована на 2022 год, общая сумма вложений оценивается в 100 млрд руб.