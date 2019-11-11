В Кремле назвали сумму ущерба из-за воровства на стройке Восточного

В результате воровства во время строительства стартового комплекса космодрома Восточный в Амурской области государству был нанесен ущерб в 11 млрд. руб. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что это «сводная информация из разных ведомств». По его словам, уже 3,5 млрд. руб. от этой суммы были возвращены.

Пресс-секретарь президента добавил, что по факту воровства при реализации проекта к настоящему времени осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел находится в работе у СК.

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