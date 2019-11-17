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Следователи сообщили о состоянии дел о хищениях на Восточном

Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте СК.

В том числе ведется расследование в отношении бывшего директора главного военно-строительного управления № 6 Юрия Волкодава, сказано в сообщении.

Уточняется, что в связи с нарушениями при строительстве Восточного в суд уже направлено 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. Приговоры вынесены 58 людям, в том числе экс-начальнику ФГУП «Дальспецстрой» Юрию Хризману, главному бухгалтеру предприятия Владимиру Ашихмину, экс-заместителю начальника ФГУП «Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства» Михаилу Гельману, а также бывшему руководителю ФГУП «Спецстройтехнологии» Александру Никитину. Все они получили до 11,5 лет колонии.

Строительство Восточного началось в 2012 году, но сроки сдачи объектов переносились. В Генпрокуратуре в 2018 году заявляли, что с 2014 года было возбуждено более 140 уголовных дел в связи с нарушениями при строительстве космодрома. В ноябре этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в результате хищений государству был нанесен ущерб в 11 млрд руб. При этом, по его словам, 3,5 млрд руб. от этой суммы были возвращены.

Ранее руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ввел усиленный контроль за графиком строительства космодрома и расходованием бюджетных средств. Однако он отметил, что на сегодняшний день оснований для беспокойства из-за неэффективных трат нет.

Теги: космодром Восточный, хищения, Следственный комитет РФ
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