Совкомбанк закрыл сделку по покупке 30% Росевробанка

Совкомбанк закрыл сделку по приобретению 30% акций Росевробанка 20 апреля, говорится в сообщении банка. Доля Совкомбанка в Росевробанке после сделки выросла до 75%.

На следующем этапе объединения банков, во второй половине 2018 года, основные владельцы Росевробанка (Илья Бродский, Андрей Суздальцев и Сергей Гришин) конвертируют свои акции в капитал Совкомбанка.

О сделке по слиянию активов Совкомбанка и Росевробанка было объявлено 13 марта. В сообщении банков говорилось, что активы объединенной банковской группы составят более 1 трлн руб., капитал превысит 100 млрд руб., объединенный банк войдет в тройку крупнейших частных банков России по размеру активов и капитала. Знакомый с условиями сделки источник РБК тогда говорил, что Совкомбанк купит долю в Росевробанке с небольшим дисконтом к его капиталу (на тот момент речь шла о 34,56 млрд руб.). ЦБ одобрил сделку 9 апреля. Банки будут работать самостоятельно до конца 2018 года.

Сейчас Совкомбанк занимает 15-е место, а Росевробанк — 43-е по объему активов среди российских банков (данные рейтинга «Интерфакс ЦЭА»).

Основные владельцы Совкомбанка — братья Сергей и Дмитрий Хотимские. Им принадлежат 6,22 и 27,23% соответственно в нидерландской «Совко Капитал Партнерс Эн Ви», 100%-м владельце Совкомбанка.