СК раскрыл детали дела против юристов Саши Митрошиной

Волхова и Гольцева попросили блогера передать им деньги на счетах в банке, чтобы налоговая их не списала. Они признали свою вину и были отправлены под домашний арест

Александра Митрошина, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов, во время избрания меры пресечения в Чертановском районном суде, март 2025 года (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Следователи расследуют уголовное дело против адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой, которые оказывали услуги блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — десять лет лишения свободы. Волхову и Гольцеву на время следствия отправили под домашний арест.

В 2023 году Волхова защищала Митрошину по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Дело прекратили после возмещения ущерба, уточнило ведомство. При этом во время предварительного следствия адвокат узнала, что у Митрошиной имеются «значительные суммы денежных средств» на счетах в банках.

«Как полагает следствие, Волхова сообщила заведомо ложные сведения Митрошиной о необходимости передачи ей и ее подконтрольному лицу Гольцевой денежных средств с целью обеспечения сохранности, недопущения списания их налоговыми органами, а также решения различных вопросов с должностными лицами ФНС России», — объяснило ведомство.

Волхова объяснила Митрошиной такие меры проведением в отношении блогера налоговой проверки. Митрошина перевела не менее 41 млн руб. на счет Волховой и Гольцевой. «Деньгами они распорядились по своему усмотрению», — уточнил СК.

Во время допроса фигурантки признали свою вину в полном объеме.

Ранее ТАСС со ссылкой на адвоката Митрошиной Михаила Мушаилова и источник, близкий к следствию, сообщил о задержании Волховой и Гольцевой. Информацию Мушаилов подтвердил также «РИА Новости».

По данным агентств, следствие считает, что обвиняемые обещали Митрошиной за 76 млн руб. вычеркнуть ее из несуществующего черного списка администрации президента. Сумма должна была поступить на счет ИП Волховой в качестве платы за «услугу медиации».

В октябре Налоговая инспекция направила в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве Митрошиной.

В начале марта в аэропорту Сочи после прибытия из Дубая ее задержали по делу об отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК России). Следствие установило, что блогер купила недвижимость в Москве за 127 млн руб., полученных преступным путем. Митрошина тогда признала вину, и ее отправили под домашний арест.

До этого в 2023 году блогера обвинили в неуплате налогов от продажи образовательных курсов. В мае того же года Митрошина заявила, что погасила долг перед налоговиками в размере 127 млн.