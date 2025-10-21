 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров⁠,
0

Адвоката и юриста блогера Саши Митрошиной заподозрили в мошенничестве

Сюжет
Дело инстаблогеров
Александра Митрошина
Александра Митрошина (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Правоохранительные органы задержали адвоката Алису Волхову и юриста Ольгу Гольцеву, которые ранее оказывали услуги блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Митрошиной Михаила Мушаилова и источник, близкий к следствию.

Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердил «РИА Новости» адвокат Митрошиной Михаил Юсупов.

В отношении Волховой и Гольцевой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемые обещали Митрошиной за 76 млн руб. вычеркнуть ее из несуществующего «черного списка» администрации президента. Сумма должна была поступить на счет ИП Волховой в качестве платы за «услугу медиации».

РБК направил запрос в Следственный комитет России.

Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест
Общество

Ранее в октябре 2025 года Налоговая инспекция направила в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве Александры Митрошиной. Прилетевшую из Дубая блогера задержали 7 марта в аэропорту Сочи по делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере (ст. 174.1 Уголовного кодекса).

Как установило следствие, она приобрела недвижимость в Москве за 127 млн руб., полученных преступным путем. Митрошина признала вину, девушку отправили под домашний арест.

До этого, в 2023 году, блогера обвинили в неуплате налогов от продажи образовательных курсов. В мае того же года Митрошина заявила, что погасила долг перед налоговиками в размере 127 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Денис Малышев
При участии
Елена Степанова
блогеры Федеральная налоговая служба мошенничество Саша Митрошина
Материалы по теме
Суд смягчил наказание блогеру Елене Блиновской
Общество
Мошенники с помощью образов блогеров смогли украсть ₽300 млн
Технологии и медиа
В Киеве нашли мертвым криптоблогера в Lamborghini
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
МИД оценил влияние договора России и Венесуэлы на саммит в Будапеште Политика, 15:12
Госдума поддержала запрет на продажу табака и вейпов на остановках Общество, 15:11
В капитале банка «Таврический» обнаружили дефицит более 135 млрд руб. Финансы, 15:10
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс Политика, 15:03
Похититель картины Рембрандта дал «денежный» совет грабителям Лувра Общество, 15:02
Госдума приняла поправку о новом сроке явки по электронной повестке Общество, 15:00
В Татарстане на подростков завели дело за осквернение георгиевских лент Общество, 14:58
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 14:56
Бывшего главу крымского парламента Леонида Грача похоронили в Симферополе Политика, 14:53
Опыт громче слов: на конференции ТОК выступят более 30 экспертов Отрасли, 14:53
Зумеры готовы ждать повышения всего год. Как их удержать Образование, 14:51
Адвоката и юриста блогера Саши Митрошиной заподозрили в мошенничестве Общество, 14:51
FT узнал возможную дату встречи Лаврова и Рубио в Будапеште Политика, 14:48
Почему ИП в IT растут быстрее: данные, регионы-лидеры, тренды 2025 Радио РБК, 14:44