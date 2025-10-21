Адвоката и юриста блогера Саши Митрошиной заподозрили в мошенничестве

Александра Митрошина (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Правоохранительные органы задержали адвоката Алису Волхову и юриста Ольгу Гольцеву, которые ранее оказывали услуги блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Митрошиной Михаила Мушаилова и источник, близкий к следствию.

Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердил «РИА Новости» адвокат Митрошиной Михаил Юсупов.

В отношении Волховой и Гольцевой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемые обещали Митрошиной за 76 млн руб. вычеркнуть ее из несуществующего «черного списка» администрации президента. Сумма должна была поступить на счет ИП Волховой в качестве платы за «услугу медиации».

РБК направил запрос в Следственный комитет России.

Ранее в октябре 2025 года Налоговая инспекция направила в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве Александры Митрошиной. Прилетевшую из Дубая блогера задержали 7 марта в аэропорту Сочи по делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере (ст. 174.1 Уголовного кодекса).

Как установило следствие, она приобрела недвижимость в Москве за 127 млн руб., полученных преступным путем. Митрошина признала вину, девушку отправили под домашний арест.

До этого, в 2023 году, блогера обвинили в неуплате налогов от продажи образовательных курсов. В мае того же года Митрошина заявила, что погасила долг перед налоговиками в размере 127 млн руб.