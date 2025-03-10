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Дело инстаблогеров ,  
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Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест

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Дело инстаблогеров
По версии следствия, Митрошина не заплатила в казну 127 млн руб., используя упрощенную систему налогообложения, а потом легализовала полученные средства. Блогер полностью признала вину

Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест
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Блогера Александру Митрошину, находящуюся под следствием по делу о легализации средств, полученных в результате неуплаты налогов, суд отправил под домашний арест на месяц и 16 суток. Суд также запретил Митрошиной пользоваться интернетом и средствами связи.

Следствие настаивало на заключении Митрошиной в СИЗО, однако прокуратура предлагала избрать именно домашний арест в виде меры пресечения.

Чем известна блогер Саша Митрошина, против которой завели уголовное дело
Life
Фото:alexandramitroshina / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Митрошину задержали в начале марта в Краснодарском крае после возвращения из Дубая. 8 марта ее доставили в Москву для допроса. У Митрошиной 2,7 млн подписчиков в Instagram (соцсетью владеет Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). Она рассказывает, как вести блоги, и продает курсы по данной тематике.

Девушка была одним из первых российских блогеров-миллионников, кто оказался фигурантом дела о неуплате налогов. Расследование против Митрошиной начали в 2023 году. По версии следствия, в 2020–2022 годах она не заплатила в казну 127 млн руб., используя упрощенную систему налогообложения со ставкой 6%, хотя ее доходы на самом деле превышали 150 млн руб., что требовало перехода на общую систему налогообложения. Следователи полагают, что затем блогер легализовала полученные деньги через оплату по договору долевого участия.

Еще в мае 2023 года блогер заявляла, что перечислила налоговый долг в полном объеме. Свою вину она признала полностью, сообщали в Следственном комитете.

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Теги
Саша Митрошина уклонение от уплаты налогов отмывание денег легализация доходов блогеры
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