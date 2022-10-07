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«Северсталь» опровергла передачу доли Мордашова в пользу ООН

«Северсталь» опровергла передачу доли Алексея Мордашова на цели ООН
WSJ ранее написала, что бизнесмен ищет пути смягчения санкций. Изложенный газетой вариант «Северсталь» назвала не соответствующим действительности
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Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В «Северстали» опровергли сообщение о планах Алексея Мордашова (бизнесмену через российские структуры принадлежит 76,85% акций в уставном капитале компании) передать долю в пользу ООН. Об этом РБК сказали в компании.

«Информация о том, что Алексей Мордашов якобы рассматривает возможность перевода доли в компании «Северсталь» и других компаний «Севергрупп» в зарубежные трасты, а прибыль от нее будто бы будет направляться в пользу ООН, абсолютно не соответствует действительности. Таких планов никогда не было и нет», — заявили в «Северстали».

В конце августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с предложением россиянина, писала, что Мордашов ищет возможность смягчить санкции против его компаний. Одним из вариантов издание называло передачу 50% миллиардером (Мордашов и его семья занимают пятое место рейтинга российских миллиардеров — 2022 Forbes с состоянием $13,2 млрд) своих долей в «Северстали» и Nordgold в траст под доверительным управлением, 50% — в фонд, чтобы прибыль из него направлялась на цели ООН. WSJ отмечала, что возвращение контроля над активами будет возможно только после снятия ограничений.

«Несмотря на санкционное давление и непростую ситуацию в российской сталелитейной отрасли, руководство «Северстали» прилагает все возможные усилия для продолжения работы в нормальном режиме и сохранения коллектива. Компания продолжает выполнять свои социальные и экологические обязательства в полном объеме», — добавили РБК в компании.

В начале марта стало известно, что Мордашов еще до введения санкций ЕС передал своей жене Марине контроль над долей в золотодобывающей компании Nordgold стоимостью около $1,1 млрд.

Мордашов попал под санкции ЕС в конце февраля, а Великобритании — в середине марта. США внесли бизнесмена, его супругу и двух их сыновей в свой санкционный список в начале июня. Тогда же ограничения были введены и против компаний Мордашова «Севергрупп» и Nordgold.

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В начале марта стало известно об изменении структуры владения пакетом Мордашова в крупнейшем турконцерне Европы TUI AG. До этого российскому бизнесмену принадлежали 34% через связанную с ним Unifirm Ltd. Она в марте передала 4,1% TUI AG российскому ООО «Севергрупп», владельцем которого выступает Мордашов, оставив за собой 29,9%. 18 марта из сообщения о раскрытии информации на Лондонской фондовой бирже стало известно, что Мордашов передал 29,9% акций в TUI Group жене Марине.

В середине мая источник Bloomberg сообщил, что Мордашов продал долю в Национальной медиа группе (НМГ). Источник РБК, близкий к Мордашову, подтвердил, что он вышел из капитала НМГ еще несколько месяцев назад. Долю Мордашова в медиакомпании Bloomberg оценил в $30 млн. Среди обоснований санкций Евросоюза упоминалась и НМГ. В числе ее активов — «Первый канал», РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС и петербургский 78.ru. В Брюсселе считают, что входящие в НМГ телеканалы «активно поддерживают политику российских властей по дестабилизации на Украине».

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Теги
Елена Чернышова, Надежда Синцова Надежда Синцова
Алексей Мордашов Северсталь ООН санкции
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