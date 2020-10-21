В Петербурге из-за коронавируса продлили школьные каникулы

Каникулы начнутся 26 октября и продлятся до 8 ноября, они будут на неделю длиннее, чем планировалось изначально. По словам вице-губернатора, более 1 тыс. школьников в городе болеют COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Власти Санкт-Петербурга из-за ситуации с распространением коронавируса на неделю продлили осенние каникулы в школах. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

«Теперь дети будут отдыхать полноценные две недели. Каникулы продлены до 8 ноября», — написала она, отметив, что такое решение было принято при поддержке Роспотребнадзора и Городского родительского комитета.

По словам вице-губернатора, если школьники проведут каникулы в кругу семьи, а не в местах большого скопления людей, городу удастся «прервать цепочки заражений».

Каникулы начнутся 26 октября, изначально они должны были продлиться неделю.