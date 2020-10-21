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В Петербурге из-за коронавируса продлили школьные каникулы

Каникулы начнутся 26 октября и продлятся до 8 ноября, они будут на неделю длиннее, чем планировалось изначально. По словам вице-губернатора, более 1 тыс. школьников в городе болеют COVID-19
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Власти Санкт-Петербурга из-за ситуации с распространением коронавируса на неделю продлили осенние каникулы в школах. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

«Теперь дети будут отдыхать полноценные две недели. Каникулы продлены до 8 ноября», — написала она, отметив, что такое решение было принято при поддержке Роспотребнадзора и Городского родительского комитета.

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

По словам вице-губернатора, если школьники проведут каникулы в кругу семьи, а не в местах большого скопления людей, городу удастся «прервать цепочки заражений».

Каникулы начнутся 26 октября, изначально они должны были продлиться неделю.

Накануне Потехина сообщила, что COVID-19 заболели 1 тыс. петербургских школьников, инфекцию выявили у более чем 300 учителей. Она рассказала также, что более 60 городских школ перешли на дистанционный режим обучения.

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Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

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Школьные каникулы были продлены на неделю и в Москве. 19 октября учащиеся первого—пятого классов вернулись за парты, а школьники из 6–11 классов до 1 ноября будут на дистанционном обучении. В Минпросвещения заявили при этом, что не собираются полностью переводить школы на удаленку. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, ни о каком жестком карантине в системе образования из-за распространения коронавируса речи не идет.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 21 октября в Петербурге подтверждено 53,9 тыс. случаев заболевания COVID-19, выявлено 3509 летальных исходов. По числу смертей от коронавируса город занимает второе в России место после столицы.

19 октября власти Петербурга объявили, что вводят ограничения для ресторанов: они будут работать до 23:00. Рестораторам также сообщили о планах ввести систему допуска посетителей в заведения после регистрации номера телефона. Такая мера уже действует для ночных заведений Москвы.

Автор
Наталия Анисимова
Санкт-Петербург каникулы школы коронавирус
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