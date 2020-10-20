Пандемия коронавируса , 20 окт, 11:30
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Мурашко призвал россиян ограничить контакты и выиграть время до вакцины
Россиянам следует ограничить социальную активность и соблюдать меры по профилактике заражения коронавирусом, это поможет выиграть время до начала массовой вакцинации, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Нам нужно сейчас выиграть определенное время <...>. На мой взгляд, сегодня большая надежда в <...> медицинской маске и определенных правилах поведения наших граждан <...>», — сказал Мурашко на форуме «Открытые инновации».
Он подчеркнул, что избежать определенных проблем со здоровьем «так просто», соблюдая социальную дистанцию и ограничив контакты с другими людьми.
«Мы должны прийти к варианту доступа вакцины для всех, но при этом нам нужно выиграть время», — сказал министр.
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