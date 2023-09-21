В колледже в Мордовии 22 человека отравились газом
В медицинском колледже в Мордовии неизвестным газом отравилось 22 человека, в том числе девять несовершеннолетних, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по республике.
Информация об отравлении в колледже в городе Краснослободск поступила в 15:50 (совпадает с мск). Возраст пострадавших — от 17 до 20 лет.
«По состоянию на 16:30 (совпадает с мск) в Краснослободскую ЦРБ (Центральную районную больницу, — РБК) обратились 18 учащихся Краснослободского медицинского колледжа с признаками отравления бытовым газом легкой и средней степени», — сообщил РБК министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин.
Пострадавшие получают необходимое лечение. «Пациенты стабильные, угрозы жизни нет», - уточнил министр.
ТАСС со ссылкой на МЧС передал, что пострадали 17 или 18 человек, из них пятеро находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.
Источник РЕН ТВ сообщил о 16 пострадавших. «Отравление бытовым газом произошло при проведении работ на коммунальной газовой системе у здания медколледжа», — добавил собеседник телеканала. Источник «Известий» также сообщал о 16 пострадавших. Телеграм-канал «112» писал о 17 пострадавших в возрасте от 16 до 18 лет.
В подмосковной Балашихе 20 сентября в девятиэтажке взорвался газ. Взрыв произошел на четвертом этаже жилого дома, взрывная волна обрушила третий, четвертый и пятый этажи, позднее упала часть стены.
По данным МЧС, пострадали 27 человек, из них семь погибли. Также были жертвы среди спасатели — двое погибли, четыре получили ранения.
Прокуратура Московской области начала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статья об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (ст. 238 УК).
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