 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В колледже в Мордовии 22 человека отравились газом

В Мордовии в Краснослободске 22 человека отравились газом
В медицинском колледже в городе Краснослободск 22 человека отравились газом, 18 студентов обратились в больницу. Угрозы жизни пострадавших нет
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В медицинском колледже в Мордовии неизвестным газом отравилось 22 человека, в том числе девять несовершеннолетних, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

Информация об отравлении в колледже в городе Краснослободск поступила в 15:50 (совпадает с мск). Возраст пострадавших — от 17 до 20 лет.

«По состоянию на 16:30 (совпадает с мск) в Краснослободскую ЦРБ (Центральную районную больницу, — РБК) обратились 18 учащихся Краснослободского медицинского колледжа с признаками отравления бытовым газом легкой и средней степени», — сообщил РБК министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин.

Пострадавшие получают необходимое лечение. «Пациенты стабильные, угрозы жизни нет», - уточнил министр.

ТАСС со ссылкой на МЧС передал, что пострадали 17 или 18 человек, из них пятеро находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.

Источник РЕН ТВ сообщил о 16 пострадавших. «Отравление бытовым газом произошло при проведении работ на коммунальной газовой системе у здания медколледжа», — добавил собеседник телеканала. Источник «Известий» также сообщал о 16 пострадавших. Телеграм-канал «112» писал о 17 пострадавших в возрасте от 16 до 18 лет.

Читайте на РБК Pro
Как понять, что обучение сотрудников пошло на пользу
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан

В подмосковной Балашихе 20 сентября в девятиэтажке взорвался газ. Взрыв произошел на четвертом этаже жилого дома, взрывная волна обрушила третий, четвертый и пятый этажи, позднее упала часть стены.

По данным МЧС, пострадали 27 человек, из них семь погибли. Также были жертвы среди спасатели — двое погибли, четыре получили ранения.

Прокуратура Московской области начала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статья об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Мордовия колледж отравление газом
Материалы по теме
Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до семи
Общество
Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до четырех человек
Общество
Два человека погибли из-за взрыва газа в доме в Балашихе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 102,36 (-1,01) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 96,08 (-0,54) Инвестиции, 16:36
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 19:11
Эстония дала полгода на перерегистрацию машин с российскими номерами Политика, 19:10
iPhone 15 появится в России в день старта мировых продаж Технологии и медиа, 19:06
Черчесов рассказал о готовности пресечь медийную активность Дзюбы Спорт, 19:00
Пашинян пообещал «действовать жестко» в отношении митингующих в Ереване Политика, 18:43
Пашинян заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе Политика, 18:42
Суд приговорил главу управления ФТС к 9,5 годам тюрьмы за взятку в ₽5 млн Политика, 18:29
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Дюков назвал сроки решения об уходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию Спорт, 18:23
Маккарти не дал Зеленскому выступить в палате представителей США Политика, 18:20
В колледже в Мордовии 22 человека отравились газом Общество, 18:19
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 18:15
Глава РФС объявил о матче сборной России с Камеруном 12 октября Спорт, 18:12
Би-би-си узнала о «деле Залужного» из-за потери Украиной южных регионов Политика, 18:12
Путин в Великом Новгороде посетил центр помощи участникам спецоперации Политика, 18:07