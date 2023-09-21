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Война санкций ,  
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Посольство сообщило о выдворении из Болгарии настоятеля подворья РПЦ

Посольство России сообщило о выдворении из Болгарии настоятеля подворья РПЦ
Сюжет
Война санкций
Посольство России в этой связи обвинило Софию в стремлении «озлобить друг против друга» русский и болгарский народы
Архимандрит Вассиан
Архимандрит Вассиан (Фото: podvorie-sofia.bg)

Власти Болгарии решили выдворить из страны настоятеля подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии архимандрита Вассиана и двух служителей храма святителя Николая Мирликийского, сообщила российская дипмиссия в стране.

Посольство выразило возмущение фактом и форматом принятого болгарской стороной решения. «Очевидно, что нынешнее руководство Болгарии поставило перед собой задачу разрушить не только общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами, но и разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, озлобить друг против друга русский и болгарский народы», — заявили дипломаты.

Там назвали «особенно показательным» тот факт, что этот шаг предпринят в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, а также возложили на болгарскую сторону полную ответственность «за стремительную деградацию двустороннего взаимодействия».

Храм сятителя Николая Мирликийского (подворье РПЦ) расположен недалеко от центра Софии — на пересечении бульвара Царя Освободителя и улицы Георгия Стойкова. Здание храма было заложено в 1907 году и изначально предназначалось для дипломатической миссии Российской империи в Болгарии. В 1920-е годы оно служило приходской церковью поселившихся в Софии русских эмигрантов. В 1953 году храм решено было сделать подворьем Московского патриархата в Софии.

В Болгарии с 870 года существует автокефальная Болгарская православная церковь под протекторатом Константинопольского патриархата. На сайте РПЦ говорится, что храм святителя Николая Мирликийского — единственный действующий в стране храм Московского патриархата.

После начала российской военной операции на Украине Болгария присоединилась к санкциям против Москвы, а также объявила о высылке 70 сотрудников российского посольства вместе с семьями. Высылка такого количества дипломатов стала беспрецедентной в истории российско-болгарских отношений. Россия осуждает введенные против нее санкции, а в ответ на высылку Болгарией дипломатов Москва выслала 14 сотрудников дипведомства Софии.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
РПЦ Болгария священник выдворение
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