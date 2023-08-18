В Болгарии футбольные фанаты повредили памятники Советской армии

Памятник Советской армии в Софии (Фото: Hristo Rusev / Getty Images)

В ночь на 18 августа вандалы повредили памятник Советской армии в столице Болгарии Софии, говорится в сообщении на сайте МВД Болгарии.

Сигнал о происшествии поступил дежурным около полуночи. По прибытии на место происшествия полиция обнаружила ущерб памятнику, а также приняла жалобу от женщины, против которой применили газовый баллончик и отобрали сумочку.

«В результате оперативных действий полиции задержаны четверо болельщиков столичной футбольной команды 26, 33 лет и двое 29 лет, одному из которых ранее предъявлено уголовное обвинение», — говорится в сообщении полиции.

Теперь полиция Софии проводит проверку по фактам кражи и хулиганства.

Перед тем, как повредить памятник, футбольные фанаты напали на палаточный лагерь, установленный у его подножия, в котором проживали защитники монумента, сообщали издания «24 часа» и портал Banker.bg. Издания указывают, что нападавшие были фанатами футбольного клуба «Левски». Один из нападавших держал транспарант с надписью «Демонтаж» и, сломав табличку, краской из баллончика написал: «Хотим болгарский памятник», уточняет Banker.bg.

Портал Vesti.bg сообщает, что нападавших было 20-30 человек, они бросали дымовые шашки и петарды в защитников памятника, а потом разбили тяжелыми предметами гранитную плиту самого монумента и разрисовали его подножие.

Посольство России в Болгарии выразило возмущение по поводу этого происшествия. «Монумент, призванный увековечить подвиг сражавшихся за свободу от нацизма, давно стал заложником политических игр и личных амбиций», — говорится в сообщении. Ведомство призвало болгарские власти соблюдать двусторонние договоренности и предпринять необходимые усилия для защиты «объектов нашей совместной истории».

Монумент в честь советских воинов-освободителей в Софии был установлен в 1954 году. Левые силы и ветеранские организации Болгарии ежегодно празднуют перед ним День Победы. В 1993 году, на волне антисоветских настроений в Болгарии, под давлением партии «Союз демократических сил» (сейчас не существует) местные власти приняли решение уничтожить памятник. Однако под давлением общественности памятник сносить тогда не стали.

С тех пор монумент неоднократно страдал от актов вандализма. Так, летом 2011 года скульптуры красноармейцев и болгарских партизан раскрасили в виде героев американских комиксов: Супермена, Робина, Джокера. В августе 2013 года монумент испачкали розовой краской и «украсили» надписями на болгарском и чешском языках Осенью 2017 года фигуры воинов на памятнике испачкали желтой краской, в октябре 2020 года — нанесли оскорбительные надписи,

В марте 2023 года Комитет по культуре парламента болгарской столицы единогласно принял решение о демонтаже памятника. Власти намереваются переместить памятник в музей. 11 августа чиновники областной администрации Софии сообщили, что не успеют демонтировать памятник до конца года, несмотря на поддержку инициативы со стороны правительства и депутатов городского совета.

В этот же день активисты разместили палатки у памятника Советской армии в Софии в знак протеста против переноса монумента. Они защищают его от демонтажа и вандализма.