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Имущество полковника Захарченко на ₽50 млн обратили в доход государства

Суд обратил в доход государства имущество экс-полковника МВД Захарченко
Дмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования прокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко на сумму свыше 50 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Так, прокурорами установлено, что на незаконные доходы Захарченко и другими ответчиками приобретались многочисленные ювелирные изделия, дорогостоящие наручные часы, а также совершались сделки, направленные на получение в собственность объектов недвижимости», — говорится в сообщении.

В ходе судебных заседаний ответчики не представили сведений, которые подтверждали бы приобретение данного имущества на законные доходы, отметили в столичной прокуратуре.

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Дмитрий Захарченко, будучи офицером МВД, участвовал в преступной группе по осуществлению незаконных банковских операций, одним из организаторов которой был бывший совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов. Захарченко получал взятки от банкиров за покровительство при совершении ими незаконных операций.

C 2007 по 2009 год он ежемесячно получал €150 тыс. С 2009 по 2011 год платежи полковнику не поступали из-за конфликта между членами группы, но в итоге эта деятельность была возобновлена. С 2011 года Захарченко стал получать 20% от дохода незаконной площадки. Всего он получил 1,413 млрд руб.

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В мае 2022 года суд приговорил Захарченко к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб.

Теги
Дмитрий Захарченко полковник МВД Имущество
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