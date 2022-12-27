Мишустин подписал распоряжение о военных учебных центрах при вузах

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Премьер Михаил Мишустин поручил создать 16 военных учебных центра при федеральных вузах. Распоряжение главы правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Они появятся в Астраханской, Ульяновской, Амурской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской и Ярославской областях, а также в Удмуртии, Мордовии, Марий Эл и Чечне.

Созданием военных учебных центров по поручению премьера займутся Минобрнауки и Минсельхоз (в списке есть несколько аграрных вузов, например, Дальневосточный государственный аграрный университет в Благовещенске).

С 2019 года в России вместо военных кафедр при вузах появились военно-учебные центры при вузах. С учетом новых 16 военных учебных центров общее число таких структур при вузах выросло до 120, отмечает ТАСС.

В декабре Минобрнауки совместно с Минобороны разработало и направило для включения в образовательные программы высших учебных заведений модуль «Основы военной подготовки». «Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», — заявили в ведомстве.