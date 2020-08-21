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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор сообщил о здоровье испытателей второй вакцины от COVID

Шесть добровольцев, которым была введена новая вакцина, пожаловались на болезненные ощущения в месте укола, других жалоб от участников испытаний не поступало
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Все участники испытаний разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» чувствуют себя хорошо, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В настоящее время первую прививку получили 57 добровольцев и 43 получили плацебо. Шесть добровольцев отмечали появление болезненности в месте укола. Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1-2 суток). Никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было», — пояснили в ведомстве, которому подконтролен «Вектор» (цитата по ТАСС).

В Роспотребнадзоре отметили, что «ЭпиВакКорона» вызывает выработку иммунного ответа после двукратного введения, но пока дважды ее получил только один доброволец.

Завершить второй этап клинических исследований своей вакцины Роспотребнадзор планирует в сентябре 2020 года, после этого будут поданы документы для ее государственной регистрации. Начать производство вакцины планируется в ноябре.

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Ранее в России уже была зарегистрирована вакцина от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). О ее государственной регистрации президент России Владимир Путин объявил 11 августа. В гражданский оборот вакцину планируется выпустить с 1 января 2021 года, однако массовые прививки с ее использованием могут быть начаты уже через месяц.

В преддверии госрегистрации «Гам-КОВИД-Вак» Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призывала Минздрав отсрочить ее до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний. Эксперты АОКИ, в работе которой участвует ряд крупных биофармацевтических компаний, в том числе Bayer, AstraZeneca, Novartis и т.д., отмечали, что именно на третьей фазе испытаний собирается информация не только об эффективности вакцины, но и о ее безопасности для лиц с ослабленным иммунитетом, с сопутствующими заболеваниями и т.д.

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В Роспотребнадзоре сообщили, что третью фазу клинических исследований вакцины «Вектора» также планируется начать после ее регистрации, которая должна быть завершена в октябре 2020 года.

С начала пандемии COVID-19 в России выявлено почти 947 тыс. заболевших, из которых свыше 761 тыс. уже выздоровело, а более 16,1 тыс. скончалось.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Евгений Калюков
Теги: вакцина, коронавирус, Роспотребнадзор
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