Роспотребнадзор сообщил о здоровье испытателей второй вакцины от COVID

Шесть добровольцев, которым была введена новая вакцина, пожаловались на болезненные ощущения в месте укола, других жалоб от участников испытаний не поступало

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Все участники испытаний разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» чувствуют себя хорошо, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В настоящее время первую прививку получили 57 добровольцев и 43 получили плацебо. Шесть добровольцев отмечали появление болезненности в месте укола. Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1-2 суток). Никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было», — пояснили в ведомстве, которому подконтролен «Вектор» (цитата по ТАСС).

В Роспотребнадзоре отметили, что «ЭпиВакКорона» вызывает выработку иммунного ответа после двукратного введения, но пока дважды ее получил только один доброволец.

Завершить второй этап клинических исследований своей вакцины Роспотребнадзор планирует в сентябре 2020 года, после этого будут поданы документы для ее государственной регистрации. Начать производство вакцины планируется в ноябре.