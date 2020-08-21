Депутата Мосгордумы отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Суд отправил под домашний арест депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, которому вменяется мошенничество с ущербом более 2 млн руб. Во время выборов год назад Шереметьев был поддержан «Умным голосованием» Навального

Олег Шереметьев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Пресненский суд Москвы поместил под домашний арест до 18 октября депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Шереметьев заявил, что не признает вину. «[Обвинение] основано на заявлении бывшей моей помощницы. Она мне мстит за то, что ее уличили в мошенничестве, она была уволена», — цитирует его «РИА Новости».

Несколько десятков людей, в том числе столичные активисты и муниципальные депутаты, пришли в пятницу к зданию Пресненского суда, чтобы выразить поддержку Шереметьеву.

Депутат был задержан накануне. Следственный комитет сообщил, что Шереметьев якобы в период с ноября 2019 по февраль 2020 года представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 тыс. до 600 тыс. руб. Эти документы содержали ложную информацию о выполнении его помощником «заданий особой важности и сложности», считает СКР. По его версии, Шереметьев «имел умысел на личное обогащение» и присваивал деньги. В общей сложности бюджет Москвы из-за его действий понес ущерб более чем в 2 млн руб., утверждают в СКР.

Источники «Коммерсанта» утверждали, что речь идет о помощнице Шереметьева Ирине Кузнецовой, которая была его гражданской женой, в дальнейшем отношения между ними разладились.