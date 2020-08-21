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Депутата Мосгордумы отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Суд отправил под домашний арест депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, которому вменяется мошенничество с ущербом более 2 млн руб. Во время выборов год назад Шереметьев был поддержан «Умным голосованием» Навального
Олег Шереметьев
Олег Шереметьев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Пресненский суд Москвы поместил под домашний арест до 18 октября депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Шереметьев заявил, что не признает вину. «[Обвинение] основано на заявлении бывшей моей помощницы. Она мне мстит за то, что ее уличили в мошенничестве, она была уволена», — цитирует его «РИА Новости».

Несколько десятков людей, в том числе столичные активисты и муниципальные депутаты, пришли в пятницу к зданию Пресненского суда, чтобы выразить поддержку Шереметьеву.

Депутат был задержан накануне. Следственный комитет сообщил, что Шереметьев якобы в период с ноября 2019 по февраль 2020 года представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 тыс. до 600 тыс. руб. Эти документы содержали ложную информацию о выполнении его помощником «заданий особой важности и сложности», считает СКР. По его версии, Шереметьев «имел умысел на личное обогащение» и присваивал деньги. В общей сложности бюджет Москвы из-за его действий понес ущерб более чем в 2 млн руб., утверждают в СКР.

Источники «Коммерсанта» утверждали, что речь идет о помощнице Шереметьева Ирине Кузнецовой, которая была его гражданской женой, в дальнейшем отношения между ними разладились.

Шереметьев был избран в Мосгордуму в сентябре 2019 года, он был в числе кандидатов, поддержанных «Умным голосованием» Алексея Навального. До этого он работал инженером в Институте минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов, а также в Геологическом институте РАН и в Российском государственном геологоразведочном университете им. Серго Орджоникидзе.

В июне девять депутатов потребовали отставки спикера московского парламента Алексея Шапошникова, они обвинили его в безответственном поведении в период пандемии и в сокрытии изрядной части своих доходов. В их числе был и Шереметьев. Он также был в числе истцов по иску в Верховный суд против указа президента России Владимира Путина о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, а до этого выступал за прекращение «московского дела».

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В качестве депутата Мосгордумы Шереметьев в том числе выступал против вырубки в парке Кусково и указывал на проблемы, связанные со строительством Северо-Восточной хорды.

Во фракции КПРФ в Мосгордуме дело Шереметьева назвали «провокацией» и «политическими репрессиями». «Мы не верим в обвинения следствия — они для нас большая неожиданность, особенно учитывая, что депутатская деятельность Олега Шереметьева вызывает сильное раздражение у чиновников правительства Москвы». Во фракции также отметили, что к Шереметьеву долгое время не допускали адвокатов и обыск проходил в их отсутствие. «Когда у Олега Михайловича поднялось давление 180/100, ему в течение часа отказывали в вызове врача. Мы не приемлем такого варварского отношения к подследственным, кем бы они ни были и в чем бы ни обвинялись», — говорится в заявлении КПРФ.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Мосгордума, депутат, КПРФ
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